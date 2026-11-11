München und Düsseldorf (ots) -Telefónica Deutschland baut ihr Festnetzgeschäft mit einem weiteren großen Glasfaserpartner aus. Ein langfristiger Vertrag mit Deutsche Glasfaser eröffnet der Kernmarke O2 und ihren Festnetzprodukten Zugang zu rund drei Millionen zusätzlichen FTTH-Haushalten. Das erhöht die Glasfaser-Reichweite des Unternehmens um rund 20 Prozent auf insgesamt rund 19 Millionen Haushalte.Telefónica Deutschland kann die Festnetzprodukte seiner Kernmarke O2 künftig über das FTTH-Netz von Deutsche Glasfaser vermarkten. Diese Vermarktung soll im ersten Halbjahr 2027 starten. Die Kooperation mit einem der größten Glasfaseranbieter Deutschlands erweitert die Verfügbarkeit insbesondere in ländlichen und suburbanen Regionen, in denen O2 bislang vielfach nur DSL- oder Kabelprodukte beziehungsweise noch kein Festnetzprodukt anbieten kann."Mit Deutsche Glasfaser erschließen wir Millionen zusätzliche Haushalte für unsere Glasfaserangebote und stärken gezielt das Festnetzgeschäft als eines unserer Wachstumsfelder. Gleichzeitig schaffen wir mehr Auswahl für die Kunden und bringen zusätzliche Nachfrage auf bestehende Infrastruktur. Genau dieses Zusammenspiel aus Reichweite, Wettbewerb und besserer Netzauslastung bringt den Glasfasermarkt in Deutschland voran", sagt Jörg Kablitz, Chief Partner & Wholesale Officer und Mitglied des Vorstands von Telefónica Deutschland.Mehr Wettbewerb auf dem GlasfasernetzDeutsche Glasfaser gewinnt mit O2 eine starke Marke mit einer der bundesweit größten Vertriebsorganisationen im Telekommunikationsmarkt mit einer großen Mobilfunk- und Festnetzkundenbasis. Die zusätzliche Nachfrage kann die Auslastung und damit die Wirtschaftlichkeit der bestehenden und neu entstehenden Glasfaserinfrastruktur erhöhen."Die Partnerschaft mit Telefónica ist ein starkes Signal für Open Access und ein wichtiger Meilenstein für echten Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt. Dass nun bereits der dritte von vier nationalen Anbietern auf unser Netz setzt, spricht für sich. Es bestätigt eindrucksvoll die Qualität und Attraktivität unserer Infrastruktur. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg und darauf, unsere Partnerschaft gemeinsam weiter auszubauen", sagt Ruben Queimano, Chief Commercial Officer bei der Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe.O2 kann seine Tarife zu gleichen Ausgangsbedingungen wie Deutsche Glasfaser vermarkten. O2 Kundinnen und Kunden werden genauso schnell angeschlossen und erhalten bei Betrieb und Entstörung des Glasfaseranschlusses die gleichen Leistungen. Auch in neuen Ausbaugebieten kann O2 bereits während der Vorvermarktungs- und Ausbauphase parallel zu Deutsche Glasfaser und weiteren Anbietern Produkte anbieten.Mehr Auswahl für GlasfaserkundenFür Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet die Kooperation mehr Auswahl auf derselben Infrastruktur. Neben Deutsche Glasfaser und weiteren Netznutzern können sie künftig auch O2 als Anbieter wählen. So verbindet das Open-Access-Modell Investitionen in neue Glasfasernetze mit Anbieterwettbewerb.Über die Infrastruktur von Deutsche Glasfaser können O2 Kundinnen und Kunden Festnetztarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s buchen, inklusive einer Telefon-Flatrate in deutsche Fest- und Mobilfunknetze. O2 Mobilfunkkundinnen und -kunden können entsprechende Festnetzprodukte beispielsweise im Rahmen der O2 Plus Bundles hinzubuchen.Über Telefónica DeutschlandTelefónica als eines der weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Menschen, Unternehmen und öffentlichen Institutionen den besten Zugang zu digitalen Technologien zu ermöglichen. Mit rund 300 Millionen Anschlüssen und 35 Milliarden Euro Jahresumsatz konzentriert der Telefónica-Konzern seine Aktivitäten auf Spanien, Brasilien, Deutschland und Großbritannien.Telefónica Deutschland trägt etwa ein Viertel zum Umsatz der Telefónica-Gruppe bei. Der Komplettanbieter für Telekommunikationsdienste ist führender Mobilfunkdienstleister für Konsumenten und im Markt für innovative Partnerangebote sowie ein stark wachsender Provider im Lösungsgeschäft für Unternehmenskunden. Kernmarke des Unternehmens ist O2 (https://www.o2online.de/), hinzu kommen Zweit- und Partnermarken wie Blau oder Ay Yildiz. Das Angebotsspektrum umfasst klassische Telefonie- und Internetanschlüsse sowie digitale Services im Bereich Internet der Dinge, Sicherheit, Entertainment und Datenanalyse. Im Mobilfunk betreut Telefónica Deutschland über 35 Millionen Anschlüsse (Stand 30.06.2026). Das vielfach ausgezeichnete Mobilfunknetz des Anbieters erreicht mehr als 99 Prozent der Bevölkerung. 2025 erwirtschaftete Telefónica Deutschland einen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro.Über Deutsche GlasfaserDie Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist Pionier für den Glasfaserausbau im ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Als Digital-Versorger der Regionen plant, baut und betreibt Deutsche Glasfaser anbieteroffene Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Deutsche Glasfaser strebt den flächendeckenden Glasfaserausbau an und trägt damit maßgeblich zum digitalen Fortschritt Deutschlands bei. Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren ist Deutsche Glasfaser Spezialist für einen schnellen und kosteneffizienten FTTH-Ausbau. Die Unternehmensgruppe zählt zu den finanzstärksten Anbietern im deutschen Markt und verfügt mit den erfahrenen Glasfaserinvestoren EQT und OMERS über ein privatwirtschaftliches Investitionsvolumen von über elf Milliarden Euro. www.deutsche-glasfaser.dePressekontakt:Dominik BeyerDeutsche Glasfaser Unternehmenskommunikationpresse@deutsche-glasfaser.deOriginal-Content von: Deutsche Glasfaser Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162925/6388185