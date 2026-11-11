Fürth (ots) -Normalerweise sind es die Auszubildenden, die am Ende ihrer Ausbildung ein Zeugnis bekommen. Diesmal ist es umgekehrt: Die Nachwuchskräfte stellen ihrem Arbeitgeber eine Urkunde aus und die kann sich bei NORMA sehen lassen! Bei der renommierten Trendence-Auszeichnung "Faire Ausbildung 2027" sichert sich der fränkische Lebensmittel-Discounter einen hervorragenden dritten Platz. Das Besondere: Hinter diesem Erfolg stehen die ehrlichen und anonymen Bewertungen der eigenen Auszubildenden. Sie wissen schließlich am besten, was eine gute Ausbildung ausmacht. Und ihr Urteil zeigt eindrucksvoll: Nicht nur die Auszubildenden machen bei NORMA ihre Hausaufgaben, auch das Unternehmen hat seine gemacht. Der fränkische Discounter gehört damit zu den drei besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland und landet im Lebensmitteleinzelhandel sogar auf Platz eins!Anonyme Bewertung von vier Kernkriterien durch die NORMA-AzubisFür die Auszeichnung "Faire Ausbildung 2027" untersuchte das Trendence Institut, ein unabhängiges Beratungs- und Marktforschungsunternehmen für Employer Branding und Personalmarketing, die Ausbildungsqualität verschiedener Unternehmen anhand eines wissenschaftlich fundierten Bewertungsverfahrens. Im Mittelpunkt standen vier zentrale Kernkriterien: "Bewerbungsprozess und Onboarding", "Betreuung und Weiterentwicklung", "Leistung und Rahmenbedingungen" sowie die "Perspektiven nach der Ausbildung". Das Ergebnis kann sich sehen lassen: NORMA erzielte über alle vier Bewertungsdimensionen hinweg ein deutlich überdurchschnittliches Gesamtergebnis und sicherte sich damit einen Platz auf dem Siegertreppchen."Unsere Auszubildenden sind die Fach- und Führungskräfte von morgen. Deshalb legen wir großen Wert darauf, ihnen von Anfang an eine fundierte Ausbildung, eine persönliche Betreuung und echte Karrierechancen zu bieten. Es freut uns ganz besonders, dass unsere Nachwuchskräfte dieses Engagement auch so positiv bewerten", so Fee Eichenberg, Zentrale Leiterin Aus- und Fortbildung aus der NORMA-Zentrale Fürth.Beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen BerufsstartDie Nachwuchsförderung hat bei NORMA seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Allein zum Ausbildungsstart 2026 begrüßte der Lebensmittel-Discounter mehr als 1.000 neue Auszubildende. Ob im Verkauf, in der Logistik oder in der Verwaltung: Junge Menschen profitieren bei NORMA von einer praxisnahen Ausbildung, intensiver Betreuung und der Möglichkeit, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. Hinzu kommen attraktive Rahmenbedingungen. NORMA-Auszubildende erhalten im ersten Ausbildungsjahr monatlich 1.350 Euro, im zweiten Jahr 1.450 Euro und im dritten Ausbildungsjahr bereits 1.550 Euro - eine überdurchschnittliche Vergütung im Bereich Lebensmitteleinzelhandel. Ergänzt wird das Angebot unter anderem durch regelmäßige Schulungen, eine gezielte Prüfungsvorbereitung sowie attraktive Übernahme- und Aufstiegsmöglichkeiten.NORMA setzt sich Tag für Tag mit viel Herzblut und Engagement für die Ausbildung ihrer jungen Talente ein. Beim Lebensmittel-Discounter endet die Förderung nicht mit dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss: Die Auszubildenden haben bei gutem Abschluss eine Übernahmegarantie, können im Unternehmen weiterwachsen und ihre Karriere langfristig gestalten. Die Auszeichnung für "Faire Ausbildung 2027" ist deshalb eine besondere Anerkennung für die Leidenschaft, mit der NORMA seine Nachwuchskräfte auf ihrem beruflichen Weg begleitet, und eine Bestätigung für die kontinuierlichen Investitionen in eine hochwertige Ausbildung.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6388184