Köln (ots) -El Niño steuert nach Angaben der Weltwetterorganisation (WMO) auf den stärksten seit Beginn der Aufzeichnungen zu und treibt schon jetzt Millionen Menschen, die Islamic Relief weltweit unterstützt, noch tiefer in Hunger und Armut. Die Hilfsorganisation warnt vor einer massiven Verschärfung in den kommenden Monaten, während sich die Staats- und Regierungschefs in der Türkei zur Weltklimakonferenz (COP31) versammeln. Nach Berechnungen des Welternährungsprogramms der UN (WFP) dürfte El Niño bis Ende 2027 fast 50 Millionen Menschen zusätzlich in akuten Hunger stürzen, denn Ernten werden zerstört und die Lebensmittelpreise steigen.Islamic-Relief-Teams in aller Welt sehen die Folgen bereits heute vor Ort:- Indonesien: In West Nusa Tenggara kam es nach einer außergewöhnlich langen Trockenzeit zu Ernteausfällen. Neun Bezirke und Städte sind wegen akuten Wassermangels im Notstand, Waldbrände nehmen zu. Die Niederschlagsprognosen für November liegen 40 bis 50 Prozent unter dem Normalwert.- Sudan: Die ungewöhnliche Trockenheit vernichtet Ernten, und das nach dreieinhalb Jahren Konflikt: Über 30 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Im Bundesstaat Rotes Meer nannten 75 Prozent der befragten Haushalte zu wenig Regen als ihr größtes landwirtschaftliches Problem.- Somalia: Für die kommenden Monate sind extreme Regenfälle vorhergesagt. Der Fluss Shabelle hat bereits die Schwelle für ein hohes Hochwasserrisiko überschritten, in Jowhar stieg der Pegel innerhalb einer Woche um 2,22 Meter. Islamic Relief rechnet damit, dass Überschwemmungen eine halbe Million Menschen zur Flucht zwingen könnten, in einem Land, in dem bereits 26 Prozent der untersuchten Bevölkerung unter akuter Ernährungsunsicherheit leiden (IPC)."Für die Menschen in Asien und Afrika wird El Niño entweder zu wenig oder zu viel Regen mit sich bringen. [...] Und gerade die ärmsten Menschen sind am stärksten gefährdet", sagt Jamie Williams, Senior Policy Advisor bei Islamic Relief Worldwide. "Gleichzeitig müssen die von den reichen Ländern zugesagten Finanzmittel die am stärksten gefährdeten und marginalisierten Menschen erreichen, damit sie sich an diese neue Welt anpassen können."Erhebungen des WFP ergeben, dass rechtzeitige Vorsorge Leben rettet und günstiger ist als Nothilfe, wenn die Katastrophe ihren Höhepunkt erreicht hat. Das globale Islamic-Relief-Hilfsnetzwerk fordert deswegen zur COP31:1. Mehr Mittel für Klimaanpassung: Entwicklungsländer brauchen bis 2035 jährlich 310 bis 365 Milliarden US-Dollar. Die internationalen öffentlichen Mittel sind zuletzt gesunken und decken weniger als 10 Prozent des Bedarfs.2. Zuschüsse statt Kredite: Neue Gelder müssen als Zuschüsse und schuldenfrei fließen, damit die am stärksten betroffenen Länder nicht in langfristige Verschuldung geraten.3. Gerechte Verteilung und lokale Steuerung: Die fragilsten Staaten erhielten zuletzt 2 bis 10 US-Dollar pro Person aus den wichtigsten Klimafonds, stabilere Länder 162 US-Dollar. Die Gelder müssen die Gemeinden und die Betroffenen erreichen. Besonders Frauen, Jugendliche, Menschen mit Behinderungen und Vertriebene müssen über ihre Verwendung mitentscheiden.Amin Hasanein, Koordinator für Climate Advocacy bei Islamic Relief Deutschland, sagt: "Die Klimakrise macht sich jetzt schon überall bemerkbar - wie wir diesen Hitzesommer auch hier in Deutschland erlebt haben. Und wir wissen, was in den kommenden Monaten auf die Menschen zukommt. Daher ist es jetzt Zeit zu handeln. Jeder Euro, der jetzt in Vorsorge fließt, rettet Leben und erspart uns später deutlich teurere Nothilfe. Diese Chance darf die Staatengemeinschaft nicht verstreichen lassen."Islamic Relief Deutschland fordert von der Bundesregierung, ein verlässlicher Partner in der internationalen Klima- und Entwicklungszusammenarbeit zu bleiben, die Kürzungen bei der humanitären Hilfe und im Entwicklungsetat zurückzunehmen und die zugesagte internationale Klimafinanzierung einzuhalten und auszubauen.Das globale Islamic-Relief-Hilfsnetzwerk unterstützt Menschen bereits jetzt bei der Vorbereitung auf die weiteren Folgen von El Niño, etwa mit klimaresilienter Landwirtschaft in Somalia, Wasserversorgung in Äthiopien und Bargeldhilfen in Indonesien.Über Islamic Relief DeutschlandIslamic Relief Deutschland ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in Köln und Teil des internationalen Netzwerks Islamic Relief Worldwide. Seit über 30 Jahren setzt sich die Organisation für Menschen ein, die von Armut, Konflikten, Krisen und Naturkatastrophen betroffen sind. Gemeinsam mit lokalen Partnern leistet sie lebensrettende Nothilfe, unterstützt den Wiederaufbau und fördert langfristige Entwicklungsprojekte. Das weltweite Netzwerk von Islamic Relief ist in mehr als 40 Ländern tätig. Darüber hinaus engagiert sich Islamic Relief Deutschland in nationalen und internationalen Bündnissen wie VENRO, der Klima-Allianz Deutschland und CAN Europe.Pressekontakt:Sara Ahmed Martinez, PressereferentinTelefon: 01512 205 05 77E-Mail: presse@islamicrelief.deOriginal-Content von: Islamic Relief Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50131/6388200