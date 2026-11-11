Berlin/Wien (ots) -Damit stellt RISE der Techniker Krankenkasse den sektoralen Identity Provider für die GesundheitsID sowie das ePA-FdV in der Desktop-Version bereit.Der Technologiehersteller RISE hat die Ausschreibung der Techniker Krankenkasse (TK) für die Bereitstellung der GesundheitsID gewonnen. Neben der Bereitstellung und dem Betrieb des sektoralen Identity Provider (IDP) für die GesundheitsID, übernimmt RISE auch die Bereitstellung des ePA FdV in der Desktop-Version für die Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA).Der sektorale IDP ermöglicht Versicherten, sich mit ihrer digitalen Identität sicher gegenüber digitalen Gesundheitsanwendungen zu authentifizieren. Er prüft die Identität der Nutzer und stellt die erforderlichen Identitätsinformationen bereit. Die angebundenen Anwendungen können diese Informationen nutzen, um die Zugriffsberechtigungen zu prüfen. Damit schafft der IDP eine zentrale Voraussetzung für den sicheren, digitalen Zugang zu Anwendungen und Diensten der Telematikinfrastruktur (TI).Das ePA-FdV für den Desktop bildet neben der mobilen Nutzung die Anwendungsschnittstelle zur elektronischen Patientenakte. Es ermöglicht Versicherten, ihre ePA digital, ohne Smartphone zu nutzen und auf die dort bereitgestellten Gesundheitsinformationen zuzugreifen."Als Marktführer für die GesundheitsID mittels sektoralen IDP freut es uns, die Techniker Krankenkasse bei der Weiterentwicklung ihrer digitalen Zugangsangebote zu unterstützen. Dafür stellen wir unsere bewährte ID-Lösung bereit, die bereits bei über 90 Krankenversicherungen im Einsatz ist.", sagt Dr. Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung bei RISE.Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa und die gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie, souveräne KI und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Know-how verweisen. RISE ermöglicht es Partnern, solider Innovator und digitaler Transformator zu sein, und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE (Highspeed)Konnektors und TI-Gateways, den Aufbau von über 25 Millionen hochsicherer Patientenakten (ePA) für mehr als 80 gesetzliche und private Versicherungen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie zahlreiche weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und viele Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV-Kunden mit der ePA-Technologie und einer zukunftssicheren GesundheitsID aus.Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitaler ID. Die organische Integration von KI-Modellen und Machine-Learning-Verfahren, die ein maximales Ausmaß an Selbstbestimmung von Organisationen und Unternehmen ermöglicht, pflegt RISE seit mehr als 8 Jahren und bietet dafür die 100% souveräne, in Europa etablierte KI-Suite AIR (AI by RISE) an.RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: presse@rise-world.com. Die RISE Gruppe ist in Deutschland mit 4 Unternehmen im Umfeld der substanziellen Digitalisierung tätig.Pressekontakt:Research Industrial Systems Engineering (RISE) Deutschland GmbHClaire PipperWohlrabedamm 3213629 BerlinTel.: +49 30 3308 3320Mail: presse@rise-world.comOriginal-Content von: Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130294/6388199