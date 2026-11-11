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Porsche liefert weniger Autos aus, aber trotzdem klettert der Gewinn nach oben, und zwar recht kräftig. Wie geht das? Offensichtlich hat der Sportwagenbauer die Kosten besser im Griff und verdient plötzlich wieder Geld. Hinzu kommt, dass eine Großbank bei ihrer Analyse ins Positive dreht und ein Kursziel von knapp 58 Euro ausruft. Gleichzeitig aber wetten Leerverkäufer gegen die Aktie. Wer von beiden liegt am Ende richtig? Im Chartbild ist eine Kursmarke, auf die gerade viele schauen. Fällt sie, könnte es schnell weiter nach oben gehen. Wie weit, lesen Sie im nachfolgenden Artikel!

Weniger Autos, mehr Gewinn: Porsche möchte den Spieß umdrehen

Die Überschrift klingt zunächst nach einem Widerspruch. Bei Porsche ist es Realität, denn in den ersten 9 Monaten 2026 sanken die Auslieferungen um 16 Prozent auf rund 179.000 Fahrzeuge. Der Umsatz lag trotzdem bei 25,28 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis sprang auf 1,74 Milliarden Euro. Vor einem Jahr waren es gerade mal 40 Millionen. Im dritten Quartal lag die Marge bei knapp 7 Prozent. Das hatte der Markt so nicht erwartet. Die Jahresprognose steht. Porsche rechnet weiter mit 35 bis 36 Milliarden Euro Umsatz und einer Rendite von 5,5 bis 7,5 Prozent. Der Netto-Cashflow im Autogeschäft stieg von 1,3 auf 2,5 Milliarden Euro. Das gibt Luft für den Umbau. Finanzchef Jochen Breckner nennt 2027 den Tiefpunkt. Ab 2028 soll es spürbar aufwärtsgehen. Mittelfristig peilt Porsche zehn bis 15 Prozent Rendite an.

Charttechnik

Aktuell notiert die Aktie bei etwa 46,40 Euro. Seit Monaten pendelt sie in einer Seitwärtsrange zwischen grob 40 und 50 Euro. Das Muster ist dabei klar erkennbar. Die Käufer greifen knapp oberhalb von 40 Euro zu. Die Verkäufer melden sich knapp unter 50 Euro. Wer geduldig ist, kann diese Schwankungen nutzen: kaufen am unteren Rand, verkaufen am oberen. Einfach, aber bislang wirksam. Spannend wird es bei 50 Euro. Gelingt der Ausbruch nach oben, ist aber die Range-Geschichte ad acta gelegt, denn dann öffnet sich charttechnisch der Weg bis in den Bereich um 70 Euro. Dazu passt ein Detail. Es gibt Short-Seller, die auf fallende Kurse setzen. Steigt der Kurs, müssen Leerverkäufer eindecken. Das könnte einen Ausbruch zusätzlich anschieben. Ein Schlusskurs über 50 Euro wäre das Signal.





Was tun?

Die Zahlen-Tendenz spricht zuletzt teilweise für Porsche. Der Gewinn zieht an, der Cashflow wächst, die Prognose "hält". Analysten sehen die Aktie bei 58 Euro, Bernstein ist mit 44 Euro vorsichtiger, andere sehen sogar mehr als 60 Euro als möglich an. Die Wahrheit liegt wohl dazwischen. Gegenwind gibt es trotzdem, vor allem aus China und beim Absatz. Ein Selbstläufer ist die Aktie also nicht, aber der Umbau zeigt erste Früchte, und das ist mehr, als viele erwartet haben. Wer dabei ist, kann ruhig dabei bleiben und neue Käufer warten auf mögliche Rücksetzer Richtung 40 bis 42 Euro oder auf einen klaren Schlusskurs über 50 Euro. Teilgewinne könnte man knapp unter 50 Euro absichern. Ein Stopp unter 40 Euro begrenzt z. B. das generelle Risiko.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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