Berlin (ots) -INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben: "Der Staat spart nicht bei sich, sondern schröpft seine Bürger" / Verbrauchsteuern belasten zusätzlichDie geplante Steuerentlastung 2027 kommt bei Arbeitnehmern kaum an: Höhere Sozialbeiträge zehren die Entlastung fast vollständig auf oder führen in vielen Fällen sogar zu Belastungen. Ein Alleinverdiener mit zwei Kindern und 7.500 Euro Monatsbrutto zahlt trotz Steuerreform 333 Euro mehr an Steuern und Sozialbeiträgen als 2026, bei einem kinderlosen Single mit 8.000 Euro sind es 319 Euro. Das zeigen Beispielrechnungen des Deutschen Steuerzahlerinstituts (DSi), des finanzwissenschaftlichen Instituts des Bundes der Steuerzahler, für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Rechnet man hinzu, dass die Koalition die kalte Progression nicht vollständig ausgleicht, stehen in allen sechs untersuchten Fällen die Steuerzahler 2027 schlechter da als in diesem Jahr.INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben erklärt: "Die Berechnungen zeigen: Statt der dringend nötigen Entlastung bürdet Schwarz-rot den meisten Bürgern und Mittelständlern zusätzliche Belastungen auf. Das ist ein fatales Signal in der aktuellen wirtschaftlichen Krise. Die Menschen leiden unter der Inflation und der Staat spart nicht bei sich, sondern schröpft seine Bürger. Würde der Staat bei sich sparen, bliebe für die Bürger mehr übrig, oder kurz gesagt: Weniger Staat ist mehr für Dich."Was von der Entlastung übrig bleibtDie Steuerreform senkt die Einkommensteuer in fünf von sechs Fällen um 112 bis 663 Euro im Jahr. Zugleich steigen die Sozialbeiträge der Arbeitnehmer um 144 bis 982 Euro, vor allem wegen des geplanten höheren Pflegebeitrags für Kinderlose und der stark steigenden Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung. Dass höhere Sozialbeiträge die Steuerlast leicht mindern, ist berücksichtigt. Unterm Strich bleibt einem kinderlosen Single mit 4.000 Euro Monatsbrutto ein Plus von 10 Euro im Jahr, also weniger als 1 Euro pro Monat, einem Doppelverdiener-Paar mit je 5.000 Euro ein Plus von 18 Euro im Jahr - 1,50 Euro pro Monat.Selbstständige mit sehr hohem Gewinn trifft die Reform direkt: Obwohl er keine Sozialabgabenpflicht hat, zahlt ein Unternehmer oder Freiberufler mit 30.000 Euro Monatsgewinn 2027 im Jahr 1.823 Euro mehr Einkommensteuer, weil die Koalition die sogenannte Reichensteuer verschärft. Einschließlich kalter Progression sind es 2.098 Euro. Bei 20.000 Euro Monatsgewinn sinkt die Steuer dagegen um 112 Euro im Jahr.Auch der Einkauf wird teurerHinzu kommen nach den bisherigen Gesetzentwürfen höhere Steuern auf Tabak und Alkohol sowie ab Juli 2027 neue Abgaben auf zuckerhaltige Getränke und Kunststoffverpackungen. Nach Schätzung des DSi kosten sie einen Single 2027 rund 84 Euro, ein Paar rund 168 Euro. Damit fällt die Bilanz schon ohne kalte Progression in fünf von sechs Fällen negativ aus.Die Rechnungen vergleichen 2027 mit 2026 bei gleichem Bruttoeinkommen. Für den Ausgleich der kalten Progression ist eine Inflation von 2,5 Prozent unterstellt.Die Beispielrechnungen im Detail finden Sie hier (https://www.insm.de/aktuelles/publikationen/beispiel-rechnung-fuer-2027-hoehere-sozialbeitraege-zehren-die-steuerentlastung-auf).Pressekontakt:Carl-Victor WachsLeiter Kommunikation & Pressesprecherwachs@insm.deT +49 176 616 49 030INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbHGeorgenstraße 22D - 10117 Berlinwww.insm.deHandelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215BUmsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BBVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten AlslebenOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/6388211