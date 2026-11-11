Berlin (ots) -Im Rahmen der bundesweiten Impf-Aktionswoche des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) hat sich Dr. Georg Kippels, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit in der Berliner "Prenzl Apotheke" gegen Grippe impfen lassen. Die bundesweite Impf-Aktionswoche findet vom 9. bis 15. November und hat das Ziel, mehr Aufmerksamkeit für das Thema Impfschutz zu schaffen. Dr. Kippels: "Mit unserer Aktionswoche wollen wir die Bevölkerung über die vielen gesundheitlichen Vorteile von Impfungen aufklären und die Impfquoten erhöhen. Gerade bei den Influenza-Impfraten ist noch viel Luft nach oben. Was viele nicht wissen: die Impfung kann auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Impfungen in Apotheken sind ein sinnvolles und niedrigschwelliges Zusatzangebot, mit dem unsere Vor-Ort-Apotheken die Impfungen in Arztpraxen, Betrieben und durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst ergänzen."Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat ihre bundesweite Kampagne zu den Apotheken-Impfungen anlässlich der Aktionswoche bereits in der vergangenen Woche intensiviert und versucht derzeit insbesondere über Online-Kanäle mehr Bewusstsein für das Thema Apotheken-Impfungen zu schaffen. Die Kampagne steht unter dem Motto "Bei euch piekt's wohl!".ABDA-Vizepräsidentin Dr. Ina Lucas, in deren Apotheke Kippels geimpft wurde: "Seit einigen Jahren bieten wir und immer mehr andere Apotheken Impfungen gegen Influenza und COVID-19 an. Die Patientinnen und Patienten in unserem Kiez sind ausgesprochen zufrieden damit und freuen sich, dass sie nun eine weitere, unkomplizierte Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Unser Impfangebot wird kontinuierlich wachsen: Die im Sommer 2026 beschlossene Apothekenreform ermöglicht den Apotheken schon in absehbarer Zeit, viele weitere Impfungen anzubieten, zum Beispiel gegen Keuchhusten oder Gürtelrose."Unter www.die-apotheken.de bietet die ABDA zahlreiche weitere Informationen zu den Apotheken-Impfungen an. Für Patientinnen und Patienten gibt es auf der Internetseite auch eine Apothekensuche, mit der Apotheken mit einem Impfangebot gesucht werden können.Dr. Kippels wurde geimpft von Apotheker Amadeus Voigtmann. Weitere Fotos unter www.abda.de verfügbar. Quellenangabe für Fotos: ABDA / Klemm.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004 132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6388209