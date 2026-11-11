Mehr Gas, mehr Einnahmen: Produktion könnte um 40 Prozent steigen!

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ADX Energy holt aus seinem etablierten Förderbetrieb im Wiener Becken zusätzliches Gas heraus. Nach der technischen Überarbeitung der bestehenden Bohrung GA-093 erreichte eine neu erschlossene Gaszone zunächst eine Fließrate von 1,8 Millionen Standardkubikfuß pro Tag. Verkauft werden können vorerst 0,6 Millionen Standardkubikfuß täglich. Diese Menge würde die gesamte österreichische Produktion des Unternehmens um rund 40 Prozent erhöhen.
ADX Energy holt aus seinem etablierten Förderbetrieb im Wiener Becken zusätzliches Gas heraus. Nach der technischen Überarbeitung der bestehenden Bohrung GA-093 erreichte eine neu erschlossene Gaszone zunächst eine Fließrate von 1,8 Millionen Standardkubikfuß pro Tag. Verkauft werden können vorerst 0,6 Millionen Standardkubikfuß täglich. Diese Menge würde die gesamte österreichische Produktion des Unternehmens um rund 40 Prozent erhöhen.
Mehr Förderung aus bestehender Bohrung
ADX betreibt im Wiener Becken bereits produzierende Öl- und Gasfelder und hält daran einen wirtschaftlichen Anteil von 100 Prozent. Bei GA-093 handelt es sich daher nicht um eine neue Bohrung. Das
Unternehmen hat die vorhandene Förderanlage überarbeitet und innerhalb des bestehenden Bohrlochs eine weitere Gaszone zugänglich gemacht.
Dazu wurde die Verrohrung an der gewünschten Stelle perforiert. Kleine Öffnungen ermöglichen es dem Gas, aus dem umgebenden Gestein in das Bohrloch zu strömen. Für diese Arbeiten setzte ADX eine Aufwältigungsanlage von MB Well Services ein. Solche Anlagen werden genutzt, um bestehende Bohrungen zu warten, neu auszurüsten oder zusätzliche Lagerstättenbereiche zu erschließen.
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