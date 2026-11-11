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Wir setzen unsere Suche nach europäischen Aktiengesellschaften fort, deren Führungskräfte die jüngsten Börsenturbulenzen für größere Aktienkäufe genutzt haben. Gestern beschäftigten wir uns bereits mit RHEINMETALL und PRUDENTIAL. Heute schicken wir zwei weitere Kandidaten nach, bei denen in der vergangenen Woche bemerkenswerte Insiderkäufe zu beobachten waren.Dabei interessieren uns ausschließlich echte Aktienkäufe mit eigenem Kapitaleinsatz. Automatische Aktienzuteilungen, Vergütungsprogramme oder Optionsausübungen haben für uns eine wesentlich geringere Aussagekraft. Besonders aufmerksam werden wir, wenn Vorstände oder Aufsichtsräte nach deutlichen Kursverlusten größere Beträge investieren. Schließlich sollten sie die wirtschaftlichen Perspektiven ihrer Unternehmen besonders gut einschätzen können.Allerdings sind Insiderkäufe keineswegs unfehlbare Börsenindikatoren. Auch Unternehmenslenker können sich bei der Einschätzung des richtigen Einstiegszeitpunkts irren. Zudem wissen wir nicht, welchen Anteil ihres persönlichen Vermögens sie tatsächlich einsetzen. Ein Insiderkauf gewinnt deshalb erst dann an Bedeutung, wenn gleichzeitig die Geschäftsperspektiven überzeugen und die Börsenbewertung vernünftig erscheint.Zwei Unternehmen aus dem STOXX Europe 600 haben unser Interesse geweckt. Ihre Geschäftsmodelle könnten unterschiedlicher kaum sein. Während der eine Konzern zu den Profiteuren der europäischen Aufrüstung zählt, hängt die Entwicklung des anderen maßgeblich von der weltweiten Reisenachfrage und den Treibstoffkosten ab. Beide gibt es in der Termin Börse-daily ().