Lahr (ots) -- Ein Fachmedium ordnet das ausgebrannte Fahrzeug als Ford Kuga Plug-in-Hybrid ein- Der Brand könnte mit den bekannten Batterieproblemen zusammenhängen- Dr. Stoll & Sauer hat für Kuga-Kunden eine außergerichtliche Rückabwicklung erreicht und ein Versäumnisurteil gegen Ford erstrittenFür viele Besitzer eines Ford Kuga Plug-in-Hybrid ist die Unsicherheit rund um die Hochvoltbatterie noch nicht vorbei: Auf monatelanges Warten auf eine Abhilfe und neue Fragen nach dem Software-Update folgt nun ein Brand, der mit den Batterieproblemen in Verbindung stehen könnte. Am 7. November 2026 geriet auf dem Parkplatz des Freizeitparks Efteling in den Niederlanden ein an eine Ladesäule angeschlossenes Fahrzeug in Brand. Das niederländische Online-Magazin Autoblog (https://www.autoblog.nl/nieuws/ford-kuga-phev-vliegt-in-brand-tijdens-opladen-bij-de-efteling) bezeichnete es in einem Bericht vom 8. November als Ford Kuga PHEV. Ob die Modellzuordnung stimmt, das Fahrzeug vom Rückruf 25SC4 betroffen war oder der Brand auf den dort beschriebenen Batteriedefekt zurückgeht, ist bislang offen. Für betroffene Halter ist der Vorfall dennoch beunruhigend. Dr. Stoll & Sauer hält eine genaue Prüfung der offenen Fragen für wichtig und bietet eine kostenlose Ersteinschätzung im Ford-Kuga-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/e-mobilitaet/ford-kuga-rueckruf-ohne-ende-brand-ladesaeule-den-niederlandencta-target) an.Weitere Informationen zu Ford gibt es auf unserer Spezial-Website zum Ford-Kuga-Rückruf (https://www.dr-stoll-kollegen.de/e-mobilitaet-brandgefahr-ford-kuga).Was auf dem Parkplatz der Efteling geschahDie ersten Berichte aus der Region sprachen allgemein von einem elektrifizierten Fahrzeug. Autoblog ordnete den Wagen am folgenden Tag als Ford Kuga Plug-in-Hybrid ein. Eine amtliche Bestätigung dieser Modellangabe liegt bisher nicht vor. Nach den veröffentlichten Berichten spielte sich der Einsatz so ab:- Die Feuerwehr wurde am 7. November gegen 14.21 Uhr alarmiert. Das Auto stand unter einer Überdachung mit Solarmodulen und war an eine Ladesäule angeschlossen.- Nach den Berichten geriet das Batteriepaket in Brand. Wegen des Rauchs wurde ein Teil des Parkplatzes abgesperrt.- Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzkräften an. Auch die Feuerwehr Breda wurde mit einem Cobra-Hochdrucklöschgerät hinzugezogen, mit dem Wasser durch den Fahrzeugboden auf das Batteriepaket gespritzt werden kann.- Autoblog berichtete, der Wagen sei zerstört und die Ladesäule erheblich beschädigt worden. Benachbarte Autos und die Solaranlage seien verschont geblieben.Unklar ist, wodurch das Feuer ausgelöst wurde. Öffentlich bekannt sind bislang auch weder das Baujahr noch der Ladezustand des Fahrzeugs oder die tatsächlich fließende Ladeleistung. Eine Stellungnahme von Ford zu diesem Brand ist nicht belegt. Deshalb lässt sich derzeit nicht sagen, ob es sich um ein von 25SC4 betroffenes Fahrzeug handelte oder ob der Rückruf überhaupt eine Rolle spielte.Der Brand in Efteling ist nicht der erste beim Kuga PHEVAls ersten bekannten Brand eines Ford Kuga PHEV kann man den Vorfall in Efteling nicht bezeichnen. Bereits 2020 berichteten niederländische Medien (https://www.autoweek.nl/autonieuws/artikel/ford-kuga-phev-teruggeroepen-vanwege-brandgevaar/) von vier Kuga PHEV, die beim Laden abgebrannt waren. Damals ging es um einen früheren Batteriekomplex; ein Zusammenhang mit dem heutigen Rückruf 25SC4 ist damit nicht belegt.Auch am 13. Oktober 2026 brannte in Bergen op Zoom ein Ford Kuga Hybrid aus. Nach einem Bericht von Omroep (https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/6030839/auto-brandt-uit-op-bedrijventerrein-in-bergen-op-zoom) Brabant stand dabei auch die Batterie in Brand. Ob es sich um einen Plug-in-Hybrid handelte und ob das Fahrzeug von einem Rückruf betroffen war, blieb offen.Rückruf 25SC4: lange Unsicherheit, dann ein Software-UpdateDer Brand in Efteling trifft auf eine Rückrufgeschichte, die sich über mehrere Jahre und Maßnahmen erstreckt. Für Kuga-Fahrer war dabei lange nicht klar, wann eine endgültige Abhilfe kommt und welche Folgen sie für die Nutzung des Fahrzeugs haben würde.- 2020: erste Batterieprobleme und Brände. Nach den damals bekannt gewordenen Bränden riet Ford betroffenen Haltern zeitweise, ihre Kuga PHEV nicht zu laden. Später wurden Batteriepacks ausgetauscht. Diese Fälle betrafen einen früheren Problemkomplex.- 2025: Rückruf 24S79. Ford rief bestimmte Kuga PHEV wegen möglicher Probleme mit der Hochvoltbatterie zurück. Ein interner Kurzschluss konnte nach den damaligen Angaben einen Brand auslösen.- Ende 2025 und 2026: weitere Warnung unter 25SC4. Ford warnte erneut vor einem möglichen internen Kurzschluss in Batteriezellen. Als mögliche Folgen nannte der Hersteller einen Verlust der Antriebsleistung und eine thermische Reaktion bis hin zum Fahrzeugbrand. Das Kraftfahrt-Bundesamt führt die Aktion unter der Referenznummer 15919R.- Monatelange Übergangsvorgaben. Bis eine Abhilfe verfügbar war, sollten betroffene Halter die Hochvoltbatterie höchstens auf 80 Prozent laden und den Fahrmodus "Auto EV" verwenden.- Sommer 2026: Softwaremaßnahme statt Batterietausch. Inzwischen wird ein Update des Batteriekontrollmoduls aufgespielt. Ein Austausch der Hochvoltbatterie ist nach den der Kanzlei vorliegenden Herstellerinformationen nicht vorgesehen. Ford zufolge kann das Update die nutzbare Batteriekapazität im Laufe der Batteriealterung begrenzen; als mögliche Folge nennt der Hersteller einen Reichweitenverlust von bis zu etwa zwölf Prozent.- Neue Rückmeldungen nach dem Werkstatttermin. Mandanten berichten Dr. Stoll & Sauer von längeren Ladezeiten und weniger nutzbarer Energie. Einzelne Halter schildern, dass die nutzbare Kapazität teilweise nur noch bei rund 80 Prozent oder darunter liege. Das sind individuelle Rückmeldungen und keine Messreihe für alle Kuga.Für viele Kunden endet die Ungewissheit damit nicht automatisch beim Werkstattbesuch. Sie fragen sich, ob das Update das Brandrisiko ausreichend senkt und ob ihr Auto anschließend noch so genutzt werden kann wie zuvor. Der Brand in Efteling beantwortet diese Fragen nicht. Er macht aber deutlich, warum Fahrzeugzuordnung und Brandursache sorgfältig geprüft werden müssen.Erste Erfolge für Ford-Kuga-KundenDie Batterieprobleme beschäftigen inzwischen auch die Gerichte. Dr. Stoll & Sauer hat für Kuga-Kunden zwei unterschiedliche Ergebnisse erreicht:- Außergerichtliche Rückabwicklung: Im April 2026 stimmte ein Händler der Rückabwicklung des Kaufvertrags über einen finanzierten Ford Kuga Duratec PHEV zu. Nach Rückgabe des Fahrzeugs sollte der Käufer seine Anzahlung abzüglich einer Nutzungsentschädigung zurückerhalten. Auch die gezahlten Darlehensraten sollten erstattet werden. Diese Einigung gilt für den konkreten Fall und begründet keinen automatischen Anspruch für andere Kunden.- Versäumnisurteil gegen Ford: Das Landgericht Regensburg verurteilte die Ford-Werke GmbH am 27. Juli 2026 im Verfahren 84 O 872/26, einen Ford Kuga gegen Zahlung von 34.980 Euro abzüglich 5.996,57 Euro Nutzungsentschädigung zurückzunehmen. Außerdem stellte das Gericht eine Ersatzpflicht für weitere Schäden fest. Ford hat Einspruch eingelegt; das Urteil ist nicht rechtskräftig und das Verfahren geht weiter.Die Einigung und das Versäumnisurteil zeigen, dass Ansprüche auf Rückabwicklung auch bei einem Ford Kuga geprüft und verfolgt werden können. Welcher Weg im Einzelfall Erfolg verspricht, hängt unter anderem vom Kauf- oder Leasingvertrag, den Rückrufmaßnahmen und den konkreten Folgen für das Fahrzeug ab.Auch andere Hersteller haben BatterieproblemeFord steht mit Rückrufen wegen möglicher Kurzschluss-, Überhitzungs- und Brandrisiken nicht allein. Auch bei anderen Herstellern geht es um die Sicherheit und Nutzbarkeit von Hochvoltbatterien:- Mercedes EQA und EQB: Für bestimmte Fahrzeuge bestehen Rückrufe wegen möglicher Probleme mit der Hochvoltbatterie. Dr. Stoll & Sauer hat dazu drei positive erstinstanzliche Urteile erreicht: Das Landgericht Stuttgart entschied am 30. Juli 2026 in den Verfahren 53 O 3/26 und 53 O 27/26, das Landgericht Frankfurt (Oder) am 14. August 2026 im Verfahren 11 O 140/25. Die Entscheidungen sind nicht rechtskräftig.- Volkswagen ID.-Modelle und Cupra Born: Auch bei bestimmten Fahrzeugen dieser Baureihen gibt es Rückrufe und Warnungen vor Überhitzung und Brandgefahr. In einem Verfahren um einen Cupra Born hat das Landgericht Offenburg darauf hingewiesen, dass eine Verurteilung von SEAT möglich erscheint. Dabei handelt es sich um einen Hinweis im laufenden Verfahren, noch nicht um ein Urteil.- Porsche Taycan und Kia Niro EV: Auch für diese Modelle gab es Rückrufmaßnahmen wegen möglicher Probleme mit der Hochvoltbatterie.Die Fälle anderer Hersteller entscheiden nicht über Ansprüche gegen Ford. Sie zeigen aber, dass Verbraucher mit ähnlichen Fragen konfrontiert sind: Was bedeutet ein Rückruf für die Sicherheit? Reicht die angebotene Abhilfe? Und welche Folgen bleiben für den Wert und die Nutzung des Fahrzeugs?Welche Möglichkeiten Ford-Kunden habenDr. Stoll & Sauer rät Haltern, sicherheitsrelevante Rückrufmaßnahmen durchführen zu lassen. Ein Werkstattbesuch bedeutet jedoch nicht automatisch, dass damit alle Fragen zum Fahrzeug und zu möglichen Ansprüchen geklärt sind.- Rückrufstatus prüfen: Anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer lässt sich feststellen, welche Aktionen für das konkrete Fahrzeug gelten und welche bereits erledigt sind.- Unterlagen aufbewahren: Rückrufschreiben, Werkstattaufträge und Nachweise über ausgeführte Maßnahmen sollten gesammelt werden.- Folgen des Updates dokumentieren: Wer nach dem Update Veränderungen bemerkt, kann Reichweite, Lademenge und Ladezeit möglichst unter vergleichbaren Bedingungen festhalten.- Ansprüche prüfen lassen: Je nach Vertrag und Einzelfall können Nachbesserung, Minderung oder Rückabwicklung in Betracht kommen. Dafür kommt es unter anderem darauf an, welcher Mangel vorliegt, welche Abhilfe angeboten wurde und welche Einschränkungen bestehen bleiben.- Finanzierung und Leasing berücksichtigen: Bei finanzierten oder geleasten Fahrzeugen sind weitere Verträge und Beteiligte einzubeziehen. Zahlungen sollten deshalb nicht ungeprüft eingestellt werden.Besteht eine Rechtsschutzversicherung, kann Dr. Stoll & Sauer auf Wunsch auch die Kommunikation mit dem Versicherer übernehmen. Eine kostenlose Ersteinschätzung bietet die Kanzlei im Ford-Kuga-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/e-mobilitaet/ford-kuga-rueckruf-ohne-ende-brand-ladesaeule-den-niederlandencta-target) an.Über Dr. Stoll & SauerDr. Stoll & Sauer ist eine auf Verbraucherrecht und Massenverfahren spezialisierte Kanzlei. Gemeinsam mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband vertraten ihre Anwälte Verbraucher in der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen, die mit einem Vergleich über 830 Millionen Euro für rund 260.000 VW-Kunden endete. JUVE erwähnte die Kanzlei für ihre Kompetenz im Management von Massenverfahren als marktprägend. Im Automobilrecht befasst sich Dr. Stoll & Sauer unter anderem mit Rückrufen, Fahrzeugmängeln und Problemen mit Hochvoltbatterien.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0160/5369307kanzlei@dr-stoll-kollegen.dechristoph.rigling@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105254/6388227