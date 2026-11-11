Freiburg/Berlin/Antalya (ots) -COP31: Vom Ankündigen und Zusagen zur Umsetzung - Deutschland muss finanzielle Verpflichtungen zum internationalen Wald- und Klimaschutz einhalten - Caritas-Projekt Networks4conservation macht lokale Gemeinschaften zu zentralen Klimaschutzakteuren.Klimaschutz gelingt dort, wo lokale Gemeinschaften gestärkt werden, das hebt Caritas international mit Blick auf die derzeit stattfindende Klimakonferenz in Antalya hervor. Zugleich begrüßt das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes ausdrücklich, dass sich die internationale Gemeinschaft mit dieser COP stärker auf die Umsetzung internationaler Zusagen fokussiert. "In den zahlreichen Vorgängerkonferenzen wurde viel verhandelt und angekündigt, doch entscheidend ist jetzt, politische Bekenntnisse in die konkrete Unterstützung der Menschen vor Ort zu übersetzen", sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas international und Vorstand Internationales, Migration und Katastrophenhilfe des Deutschen Caritasverbandes. "Sie sind es, die tagtäglich Wälder, wichtige Ökosystemen und das Klima schützen, gleichzeitig aber am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden.Die Zeit dafür drängt, denn wir sehen immer deutlicher die Auswirkungen der Klimakrise, die zu gesellschaftspolitischen Verwerfungen ganzer Länder und Regionen führen können." Müller appelliert an die Bundesregierung, gemachte finanzielle Zusagen einzuhalten. "Deutschland sollte seine Vorreiterrolle im Kampf gegen die Klimakrise nicht aufgeben. Es geht um Glaubwürdigkeit, um die notwendigen klimapolitischen Entscheidungen - auch international - in die richtige Richtung zu lenken."Für Caritas international bedeutet das, Klimaschutz- und Anpassungsprogramme mit und für die Menschen vor Ort umzusetzen und die dafür notwendigen Gelder auch bereitzustellen. "Nur so können wir Klimagerechtigkeit herstellen: indem wir die von den Klimafolgen am stärksten betroffenen Menschen gezielt unterstützen, ihnen zuhören und sie aktiv an der Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen beteiligen. Sie sind die wichtigsten Akteure", erläutert Müller. Caritas international sieht sich als humanitäre Organisation hier doppelt gefordert: "Wir betrachten Klima, Umwelt und Menschenrechte als ergänzenden Auftrag zu unserer klassischen humanitären Arbeit."Das Networks4conservation-Projekt, das Caritas international gemeinsam mit drei großen brasilianischen Netzwerken der Zivilgesellschaft und dem brasilianischen Umweltministerium (MMA) vor einem Jahr auf der COP30 in Brasilien vorstellte, ist inzwischen gestartet. Es verfolgt das Ziel, die Entwaldung in fünf ökologisch wichtigen Regionen Brasiliens zu reduzieren und gleichzeitig die Lebens- und Einkommensbedingungen indigener und traditioneller Gemeinschaften zu verbessern. Unterstützt werden die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen zur Einkommensgewinnung, der Schutz und Erhalt wichtiger Lebensräume und Schutzgebiete, der Zugang zu Finanzierung sowie die politische Vertretung der Gemeinschaften.Die Teilnehmer_innen der COP in Antalya sollten die Konferenz nutzen, um lokale Gemeinschaften als zentrale Akteure im Klimaschutz weiter zu stärken. "Ihre Landrechte, Selbstbestimmung und Beteiligung müssen gewährleistet werden. Gleichzeitig brauchen lokale Gemeinschaften direkten Zugang zu verlässlicher Klimafinanzierung. Wir müssen jetzt in solche Ansätze investieren und eine nachhaltige Entwicklungs- und Handelspolitik vorantreiben. Mit jedem Jahr des Zögerns wachsen die Schäden, Kosten und Risiken der Klimakrise. Irgendwann werden sie für die Weltgemeinschaft nicht mehr beherrschbar sein", warnt Müller.Hinweis an die Redaktionen: Jill Voelkel und Manuel Brettschneider von Caritas international sind die Verantwortlichen des Networks4conservation-Projekts. Sie sind auf der COP 31 ab dem 16. November anwesend und stehen für Interviews gerne bereit. Kontaktmöglichkeiten bitte über die Pressestelle: +49 761 200 510.Ein Side Event von Caritas international und Plant-for-the-Planet mit dem Thema Der globale Waldnotstand - wie wir ihm begegnen können, Waldschutz und gemeindebasierte Lösungen im Rahmen globaler Klimagerechtigkeit findet am 17. November um 10:30 Uhr im Deutschen Pavillon statt. Pressevertreter_innen sind herzlich Willkommen.Für Fragen zur nationalen Klimasozialpolitik steht Claire Vogt, Leiterin des Referats Klimasozialpolitik im Deutschen Caritasverband, zur Verfügung. Kontakt: claire.vogt@caritas.de, Tel. +49 761 200-601, mobil +49 160 964 51 858.Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dirk Reinsberg (verantwortlich -293), Reiner Fritz(Durchwahl -510). www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6388226