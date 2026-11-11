FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 153 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister werde weiterhin gut geführt, doch verzögere sich die Erholung bei Immobilienkrediten, schrieb Mengxian Sun in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET



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