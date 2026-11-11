FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Der erste Ausblick für 2027 des Immobilienkonzerns liege unter den Erwartungen, schrieb Thomas Rothaeusler in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Allerdings sei der Ausblick für 2026 zuversichtlicher geworden./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET



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