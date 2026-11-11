BERLIN, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiTime bietet LiFePO4-Batterielösungen für Wohnmobile, Boote und die netzunabhängige Stromversorgung. Zur Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktion vom 5. November bis zum 7. Dezember 2026 gewährt die Marke bis zu 65 % Rabatt auf ausgewählte Produkte.

Exklusive Vorteile für Mitglieder, zusätzliche Rabatte und zeitlich begrenzte Angebote bieten weitere Sparmöglichkeiten für alle, die eine passende Stromversorgung für ihre Vorhaben suchen.





LiTime Black Friday & Cyber Monday Highlights

72-Stunden-Blitzangebote: Vier Produkte mit den höchsten Rabatten des Jahres - nur für kurze Zeit und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Mehr kaufen, mehr sparen:

Ab 499 €: 5 % Rabatt

Ab 1.299 €: 100 € Rabatt

Ab 1.599 €: 135 € Rabatt





Willkommensrabatt: Als neues Mitglied registrieren, den Newsletter abonnieren und 8 % Rabatt sichern.

Freunde werben: Registriert sich ein eingeladener Freund, erhalten beide jeweils 10 % Extra-Rabatt.

Doppelte Punkte für Mitglieder: Bei jedem Einkauf 2X LiPoints sammeln.

30 Tage Preisgarantie: Unbesorgt einkaufen.

Glücksrad: Drehen und bis zu 12 % Rabatt sichern.

LiTime-Batterien zum Black Friday Bestseller

12V 320Ah Mini mit intelligenter Selbstheizung

Blitzangebotspreis: 679,99 € - 170 € unter dem regulären Preis

Die LiTime 12V 320Ah Mini mit intelligenter Selbstheizung liefert 4.096 Wh Energie für längere autarke Wohnmobilreisen - bei kompakter Bauweise. Die intelligente Selbstheizung erwärmt die Zellen bei Kälte und ermöglicht das Laden bei niedrigen Außentemperaturen - ideal fürs Wintercamping.





12V 140Ah H190 - platzsparende Energie fürs Wohnmobil

Blitzangebotspreis: 339,99 € - 80 € unter dem regulären Preis

Die 12V 140Ah H190 mit Bluetooth bietet 1.792 Wh Energie auf kleinem Raum und eignet sich dank ihrer niedrigen Bauhöhe für den Einbau unter vielen Wohnmobilsitzen. Mit Bluetooth-Überwachung und Kälteschutz beim Laden ist sie eine passende Wahl für Wohnmobilbesitzer.





Warum LiTime am Black Friday wählen?

Über 17 Jahren Erfahrung mit LiFePO4-Technologie

30 Tagen kostenloser Rückgabe

30 Tagen Preisgarantie

5 Jahren Garantie auf Batterien

24-Stunden-Kundenservice

Kostenloser und schneller Versand

Weitere Informationen

Unternehmen: LiTime Germany

Website: https://www.litime.de

Kontakt: marketpr@litime.com

Ansprechpartner: Jelly Xie

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