Caterpillar - Neue Wachstumsfelder versprechen bei Baumaschinen-Konzern neue Impulse!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 525 2027/09: Basiswert CaterpillarDN66TRQuelle: DZ BANK: Geld 11.11. 09:03:33, Brief 11.11. 09:03:33
410,33 EUR 411,19 EUR 1,10% Basiswertkurs: 584,57 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE, 10.11. Max Rendite 14,49% Discount in % 21,56% Abstand zum Cap in % -10,19% Max Rendite in % p.a. 16,86% p.a. Cap 525,00 USD Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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