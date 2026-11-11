Caterpillar - Neue Wachstumsfelder versprechen bei Baumaschinen-Konzern neue Impulse!

Caterpillar gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Baumaschinen. Frische Impulse versprechen beim US-Branchenprimus neue Geschäftsfelder wie dezentrale Energielösungen für KI-Rechenzentren, was angesichts der milliardenschweren Investitionen in den Ausbau der Cloud-Kapazitäten bei Hyperscalern wie Microsoft oder Amazon AWS exzellente Wachstumschancen verspricht.

Caterpillar profitiert vom KI-Boom: Stromversorgung für Rechenzentren als neuer Wachstumstreiber

Caterpillar, weltweit führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen sowie Motoren, Gasturbinen und Lokomotiven, erschließt sich zunehmend neue Wachstumschancen im Umfeld des KI-Booms. Neben dem klassischen Geschäft mit Bau- und Bergbaumaschinen rückt dabei insbesondere die Stromversorgung von KI-Rechenzentren in den Fokus. Der weltweite Ausbau von Rechenzentren lässt den Energiebedarf massiv steigen. Vor allem große Technologiekonzerne und sogenannte Hyperscaler benötigen für ihre Expansionspläne eine leistungsfähige, zuverlässige und schnell verfügbare Strominfrastruktur. Da Netzanschlüsse vielerorts nicht schnell genug bereitgestellt werden können, gewinnen dezentrale Energielösungen zunehmend an Bedeutung. Davon profitiert Caterpillar mit seinem Angebot an Gasmotoren, Gasturbinen, Batteriespeichern und weiteren Stromversorgungssystemen. Caterpillar konnte in diesem Zukunftsmarkt bereits wichtige strategische Partnerschaften abschließen. Im Januar 2026 vereinbarte Caterpillar eine strategische Allianz mit der American Intelligence & Power Corporation (AIP). Im Rahmen der Kooperation sollen Gasmotoren und Batteriespeicher mit einer Gesamtleistung von 2 Gigawatt geliefert werden, um den geplanten "Monarch Compute Campus" ab 2027 eigenständig mit Strom zu versorgen. Im April 2026 folgte ein weiteres bedeutendes Rahmenabkommen mit ProPetro (PROPWR). Dieses sieht den Verkauf zusätzlicher Stromerzeugungskapazitäten von bis zu 2,1 Gigawatt bis zum Jahr 2031 vor. Darüber hinaus unterstützt Caterpillar auch ein großes KI-Rechenzentrumsprojekt von Microsoft in West Texas. Damit positioniert sich Caterpillar zunehmend als wichtiger Ausrüster der KI-Infrastruktur. Der steigende Strombedarf, lange Wartezeiten bei Netzanschlüssen und die ambitionierten Ausbaupläne der Hyperscaler könnten dem Unternehmen über das traditionelle Industriegeschäft hinaus zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Die Stromversorgung von KI-Rechenzentren entwickelt sich damit zu einem zunehmend wichtigen Zukunftsmarkt für Caterpillar.

KI-Applikationen sollen Wachstum weiter anschieben!

Daneben setzt Caterpillar auch im Kerngeschäft verstärkt auf künstliche Intelligenz in den eigenen Maschinen und Werken. Auf der Technikmesse CES stellte der Konzern im Januar den sprachgesteuerten Cat AI Assistant vor und baute die Zusammenarbeit mit Nvidia aus. Dessen Rechenplattform Jetson Thor soll KI direkt auf Bau-, Bergbau- und Energiemaschinen bringen. Im September folgte eine Kooperation mit dem Robotik-Spezialisten FieldAI. Gemeinsam wollen die Partner sogenannte physische KI auf Baustellen und in Fabriken bringen, also Roboter und Maschinen, die ihre Umgebung erfassen und selbstständig handeln. Erste Anwendungen sind autonome Inspektionen und digitale Zwillinge von Werken und Baustellen. Finanzielle Details nannte Caterpillar nicht. Wie weit die Autonomie bereits ist, zeigt der Baustoffproduzent Luck Stone. In einem 18-monatigen Pilotbetrieb bewegten fahrerlose Cat-Muldenkipper mehr als 3,5 Millionen Tonnen Gestein, nun weitet Luck Stone die Technik auf zwei weitere Steinbrüche in Virginia aus. Erstmals läuft sie dabei auf dem kleineren Modell Cat 775. Bis 2030 will Caterpillar die Zahl seiner autonomen Muldenkipper gegenüber 2024 verdreifachen.

Q3-Zahlenwerk überzeugt - Ordereingang zieht deutlich an!

Auch operativ konnte Caterpillar zuletzt mit einem sehr starken Q3-Zahlenwerk überzeugen. So verbesserte sich der bereinigte Gewinn je Aktie unerwartet deutlich von 4,95 auf 7,20 USD, womit man die Konsenserwartungen von 7,08 USD deutlich übertreffen konnte. Auch bei den Umsatzerlösen schnitt man mit einem Anstieg von 17,68% auf 20,68 Mrd. USD besser als erwartet ab. Profitieren konnte man dabei vor allem vom dynamischen Wachstum im Segment Power & Energy, während man im klassischen Baumaschinen-Segment auch dank Preiserhöhungen mit einem Umsatzplus von 18% ebenfalls überzeugen konnte. Dank der starken Nachfrage vor allem im Segment Power & Energy überraschte man auch beim Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals mit einem sehr starken Anstieg von rund 96% auf 78 Mrd. USD. Angesichts der starken Aussichten bei vergleichsweise neuen Segmenten wie Stromversorgungslösungen für Rechenzentren dürften die Konsenserwartungen bei Caterpillar weiter steigen. Aktuell rechnet der Analystenkonsens nach einem EPS von 27,50 USD je Aktie für das laufende Fiskaljahr in 2027 bereits mit einem EPS von 32,16 USD. Für 2028 liegen die Konsenserwartungen bereits bei einem EPS von 37,40 USD, womit Caterpillar mit einem KGV von knapp 15,3 sehr moderat bewertet ist.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Caterpillar Inc.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Caterpillar Inc. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DN66TR, das am 24.09.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Caterpillar Inc. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 525,00 USD begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Caterpillar Inc. an der maßgeblichen Börse am 16.09.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 525,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.09.2027 haben und davon ausgehen, dass die Airbus Group SE am 16.09.2027 auf oder über 525,00 USD liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 10.11.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG