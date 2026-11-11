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Hapag-Lloyd hebt erneut die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an



11.11.2026 / 10:10 CET/CEST

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Hapag-Lloyd hebt erneut die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an

Vor dem Hintergrund weiterhin robuster Spotfrachtraten liegt die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal über den bisherigen Erwartungen. Der Vorstand der Hapag-Lloyd AG hat daher heute beschlossen, seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut anzuheben. Das Konzern-EBITDA wird nun in der Bandbreite von 4,6 bis 5,0 Mrd. USD (vorher: 3,9 bis 4,4 Mrd. USD) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 2,0 bis 2,4 Mrd. USD (vorher: 1,25 bis 1,75 Mrd. USD) erwartet. In Euro entspricht dies einem Konzern-EBITDA von 4,0 bis 4,4 Mrd. EUR (vorher: 3,4 bis 3,8 Mrd. EUR) und einem Konzern-EBIT von 1,7 bis 2,1 Mrd. EUR (vorher: 1,1 bis 1,5 Mrd. EUR).

Vor dem Hintergrund volatiler Frachtraten und anhaltender geopolitischer Herausforderungen ist die Prognose mit erheblicher Unsicherheit behaftet.

Der Quartalsfinanzbericht für die ersten neun Monate 2026 wird wie geplant am 12. November 2026 veröffentlicht.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie im Geschäftsbericht 2025, abrufbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html