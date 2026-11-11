Berlin (ots) -Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Familien kommen zusammen, Freunde schauen vorbei und auch Haustiere sorgen für jede Menge Leben im Haus. Da bleibt es kaum aus, dass Böden stärker beansprucht werden und sich Schmutz schneller ansammelt. Umso besser, wenn die Bodenreinigung nicht noch eine zusätzliche Aufgabe auf der ohnehin langen To-do-Liste ist. Zum Black Friday bietet Narwal (https://de.narwal.com/), eine weltweit führende Marke für intelligente Bodenpflege und eine der fünf größten Staubsaugermarken weltweit, Preisvorteile von bis zu 720 EUR auf ausgewählte Reinigungsgeräte und Bundles. Damit ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Reinigung zu Hause einfacher und komfortabler zu gestalten.Ob ein intelligenter Saugroboter, der alltägliche Hindernisse erkennt und umfährt, ein leistungsstarker Helfer gegen hartnäckigen Schmutz und Tierhaare oder ein kabelloser Staubsauger für die schnelle Reinigung zwischendurch: Narwal bietet für unterschiedliche Reinigungsanforderungen die passende Lösung.Für jedes Reinigungsproblem die passende Lösung von Narwal- Ein Zuhause voller Gäste, Spielzeug und unerwarteter Verschmutzungen? Der Narwal FLOW 2 kümmert sich um das Chaos. Jetzt 400 EUR sparen.Statt 1.299 EUR ist der Narwal FLOW 2 jetzt für 899 EUR erhältlich.Zwischen Kinderspielzeug, Futternäpfen, heruntergefallenen Snacks und dem ganz normalen Trubel eines lebhaften Haushalts kann die Bodenreinigung schnell zur Daueraufgabe werden. Der Narwal FLOW 2 wurde entwickelt, um einen Großteil dieser Arbeit abzunehmen. Als Flaggschiff unter den Saug- und Wischrobotern von Narwal vereint er die fortschrittlichsten Reinigungstechnologien der Marke. Dazu gehört der FlowWash Track Mop, der sich während des Wischvorgangs kontinuierlich selbst mit 60 °C heißem Wasser reinigt. Hinzu kommt eine starke Saugleistung von 31.000 Pa. Mit NarMind Pro 2.0 und VLM OmniVision AI erkennt der Roboter eine unbegrenzte Vielfalt an Haushaltsgegenständen. Dadurch kann er sich auch in komplexen Wohnumgebungen orientieren und flexibel auf alltägliche Hindernisse reagieren. So bleibt weniger Zeit für die Bodenreinigung und mehr Zeit, das eigene Zuhause zu genießen.- Krümel, Staub und kleine Missgeschicke zwischendurch? Der Narwal V50 Cube sorgt für schnelle Abhilfe. Jetzt 170 EUR sparen.Statt 499 EUR ist der Narwal V50 Cube jetzt für 379 EUR erhältlich.Manche Verschmutzungen können nicht bis zum nächsten geplanten Reinigungsvorgang warten. Ob Krümel nach dem Frühstück, Staub auf dem Sofa oder Schmutz, der von draußen hereingetragen wurde: Der Narwal V50 Cube ermöglicht eine flexible Reinigung genau dann und dort, wo sie gebraucht wird. Seine kompakte All-in-One-Station verfügt über das TurboEmpty System von Narwal, das den aufgenommenen Staub automatisch in einen versiegelten, antibakteriellen 3-Liter-Staubbeutel überführt. Dadurch sind bis zu 100 Tage wartungsarme Nutzung möglich. Mit einer Saugleistung von 210 AW, einer ZeroWrap Anti-Haarverwicklungsbürste und einem leichten Gehäuse von nur 1,4 kg erleichtert er sowohl schnelle Reinigungsarbeiten zwischendurch als auch das tägliche Staubsaugen.- Für unkompliziert saubere Böden im Alltag ist der Narwal Freo X10 Pro ein praktischer Einstieg. Jetzt 330 EUR sparen. (https://amzn.to/4k5F7mM)Statt 599 EUR ist der Narwal Freo X10 Pro für 269 EUR erhältlich.Nicht jeder Haushalt benötigt ein komplexes Reinigungssystem. Wer eine unkomplizierte Unterstützung bei der täglichen Bodenreinigung sucht, findet im Narwal Freo S eine praktische Lösung. Er macht die Vorteile der automatisierten Bodenreinigung für noch mehr Haushalte zugänglich und eignet sich besonders für alle, die erstmals einen Saugroboter nutzen oder ihren Alltag mit weniger Reinigungsaufwand gestalten möchten.Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein saubereres ZuhauseOb ein Saug- und Wischroboter mit Funktionen auf Flaggschiff-Niveau oder eine clevere Unterstützung für die tägliche Bodenpflege: Zum Black Friday ist das gesamte Reinigungssortiment von Narwal zu einigen der niedrigsten Preise des Jahres erhältlich. Der Narwal Freo 20 Edge kostet jetzt nur 499 EUR, während der kabellose Narwal V50 Staubsauger für lediglich 259 EUR erhältlich ist. Damit bietet sich eine gute Gelegenheit, die eigene Reinigungsroutine zu verbessern und in der Weihnachtszeit mehr Raum für die Momente zu schaffen, die wirklich zählen.Alle Black-Friday-Angebote von Narwal sind bis zum 30. November auf Amazon (https://www.amazon.de/stores/Narwal/page/A5A17A94-7C78-4C44-A644-C5AF6BA43DA3?lp_asin=B0GRHDJBQ6&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto&bl_grd_status=override) und im Narwal Official Store (https://de.narwal.com/pages/black-friday) erhältlich.Über NarwalNarwal entwickelt innovative Produkte, die den Alltag einfacher machen. Das Produktportfolio setzt bei alltäglichen Herausforderungen an und konzentriert sich darauf, die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer durch intensive Forschung und Entwicklung zu verstehen und gezielt zu erfüllen. Dieser Anspruch hat zu Branchenneuheiten wie dem Auto Washing Mop, der KI gestützten DirtSense Technologie und dem Zero Tangle System geführt.Narwal legt besonderen Wert auf jedes Detail und verbindet Funktionalität mit einem ansprechenden Design. So entstehen Produkte, die Leistung und Ästhetik miteinander verbinden und den Alltag angenehmer machen.Als eine der fünf führenden Staubsaugermarken weltweit erreicht Narwal mittlerweile mehr als 6 Millionen Haushalte in 30 Ländern, darunter in Europa, Nordamerika, Südkorea und Australien.Pressekontakt:Yang Songyang.song@narwal.comOriginal-Content von: Narwal Trading (Hong Kong) Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178182/6388259