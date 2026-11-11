Ein Gebäudeversicherer wollte einen Hotelgast für einen erheblichen Wasserschaden in Regress nehmen - und bekam vor dem OLG Düsseldorf Recht. Das Gericht hat entschieden: Wer einen Kleiderbügel an einem Sprinklerkopf aufhängt, handelt grob fahrlässig und muss für den Schaden haften. Ein ungewöhnlicher Umgang mit der Sprinkleranlage eines Hotels hat für einen Hotelgast weitreichende finanzielle Folgen. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat entschieden, dass der Mann für einen durch ihn verursachten ...

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