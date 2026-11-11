Der Anbieter von Uhren und Accessoires (früher vor allem bekannt für Retro/Vintage/Nostalgie, heutiger Schwerpunkt eher modernes Lifestyle-Design) hat sich gestern nachbörslich um 20 % verteuert. Auslöser war der Zahlentermin zum Q3. Berichtet wurde ein bereinigter Gewinn (0,23 $ je Aktie) statt eines von Analysten erwarteteten Verlusts (je nach Quelle: - 0,06 bis - 0,08 $).Als Jahres-Umsatzziel gilt nun 980 bis 990 Mio. $ (zuvor 955 bis 975 Mio. $). Anspruchsvoller wurde das Management auch bei der operativen Marge. Statt 4 bis 6 % wird jetzt 5,5 bis 6,5 % angepeilt.FOSSIL wirkt mit KUV 0,5 eher billig. Kauf der Aktie bleibt eine Wette auf Modetrends, das ist eher etwas für Spezialisten.Helmut GellermannBörsianer lesen Bernecker daily.