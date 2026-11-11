Berlin (ots) -Die Kaffeetasse ist leer, der Kellner reicht das Terminal herüber, auf dem Bildschirm blinken drei Prozentzahlen: 10 Prozent, 15 Prozent, 20 Prozent. Was als schneller Service gedacht ist, sorgt am Tisch verlässlich für einen kurzen Moment innerer Verhandlung: Rechne ich nach? Was ist normal? Und schaut die Person hinter dem Tresen gerade zu?Eine repräsentative Umfrage von Lightspeed, der führenden Plattform für cloudbasierte Kassen- und Bezahlsysteme, zeigt: Trinkgeld ist auch im digitalen Zeitalter eine emotionale Angelegenheit. Zwar betonen 81 Prozent der Befragten, dass Trinkgeld für sie eine rein freiwillige Geste ist - gleichzeitig verspüren 52 Prozent in genau diesen Bezahlsituationen einen sozialen Druck.Die Angst vor dem Geizhals-Image und schnelle BauchentscheidungenDie Motive hinter dem Trinkgeld sind zutiefst menschlich: 45 Prozent der Befragten geben an, auch deshalb Trinkgeld zu geben, um nicht geizig zu wirken."Trinkgeld ist nicht nur eine Frage der Zufriedenheit mit dem Service. Wir orientieren uns auch daran, was gesellschaftlich üblich ist und welchen Eindruck wir bei anderen hinterlassen", erklärt Psychologin Julia Scharnhorst. "Niemand möchte gerne als geizig gelten. Deshalb geben wir manchmal vielleicht auch dann Trinkgeld, wenn wir das ursprünglich gar nicht vorhatten."Das erklärt auch, warum die meisten am Terminal gar nicht erst lange rechnen: 63 Prozent entscheiden spontan aus dem Bauch heraus. Scharnhorst ordnet ein: "Wenn die Schlange am Tresen lang ist oder die Bedienung auf unsere Entscheidung wartet, können wir uns schnell unter Druck gesetzt fühlen. Dann überlegen wir nicht lange, sondern greifen eher auf unsere Gewohnheiten oder einfache Faustregeln zurück. Dabei sollte allerdings nicht der Eindruck entstehen, dass spontane Trinkgeldentscheidungen grundsätzlich auf Stress zurückzuführen sind."Der Terminal-Effekt: Wenn digitale Zahlen als "Anker" wirkenGenau in diesem Moment der schnellen Entscheidung kommt das digitale Terminal ins Spiel. Laut der Umfrage sinkt bei 32 Prozent der Gäste die Bereitschaft für ein Trinkgeld, wenn es ausschließlich digital möglich ist - für die Mehrheit bleibt sie unverändert. Doch die Art der Präsentation beeinflusst uns."Wenn uns beim Bezahlen bestimmte Trinkgeldbeträge vorgeschlagen werden, können diese Zahlen als psychologische Anker wirken. Sie beeinflussen möglicherweise unsere Vorstellung davon, was angemessen ist", so die Psychologin weiter. "Gleichzeitig vermitteln solche Vorschläge schnell den Eindruck, dass Trinkgeld erwartet wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns weiterhin frei entscheiden können."Lightspeed: "Technologie muss Stress nehmen, nicht aufbauen"Damit der digitale Bezahlmoment nicht verkrampft, plädiert Lightspeed als Technologieanbieter für Fingerspitzengefühl in der Gastronomie."Niemand möchte sich beim Bezahlen beobachtet oder bedrängt fühlen - weder der Gast noch das Personal, dem solche Situationen oft genauso unangenehm sind", sagt Sinahn Fabian Sehk, Country Manager DACH Hospitality von Lightspeed. "Digitale Kassen dürfen keine moralische Schranke aufbauen, sondern müssen den Bezahlvorgang erleichtern. Für Gastronomen bedeutet das: Faire, realistische Vorschläge einstellen und vor allem die 'Kein Trinkgeld'-Option genauso sichtbar und neutral gestalten. Wenn transparent ist, dass das Geld direkt beim Team ankommt, wird Technologie vom Stressfaktor zum unkomplizierten Helfer."Kein Trinkgeld? Kein automatisches UrteilAuch wer den "Kein Trinkgeld"-Button drückt, tut das selten aus mangelnder Wertschätzung."Wenn jemand kein Trinkgeld gibt, wird das schnell als Kritik am Service verstanden", betont Psychologin Julia Scharnhorst abschließend. "Dabei kann es ganz andere Gründe geben: Vielleicht ist das persönliche Budget knapp, vielleicht findet der Gast grundsätzlich, dass faire Löhne Aufgabe des Arbeitgebers sind. Deshalb sollte man aus einem fehlenden Trinkgeld nicht gleich auf Unzufriedenheit oder mangelnde Wertschätzung schließen."Das Fazit: Ob Scheine im Lederetui oder Klick auf dem Touchscreen - Trinkgeld bleibt am schönsten, wenn es aus echter Überzeugung kommt. Mit etwas psychologischem Verständnis und klug eingestellter Technologie lässt sich der Druck am Tresen leicht aus der Rechnung nehmen.MethodikIm April 2026 führte Lightspeed gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Appinio eine Verbraucherumfrage unter 1.000 Teilnehmenden in Deutschland durch. Die Befragten mussten über 18 Jahre alt sein und in den vergangenen sechs Monaten ein Restaurant besucht haben. Alle Antworten wurden anonym erhoben und einer Qualitätsprüfung unterzogen, um eine angemessene Fehlertoleranz sicherzustellen.Pressekontakt:lightspeed@piabo.netOriginal-Content von: Lightspeed POS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165632/6388291