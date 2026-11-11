München (ots) -Schon auf dem Heimweg die Temperatur erhöhen oder sie zu bestimmten Zeiten automatisch absenken: Mit ferngesteuerten Heizungsreglern lässt sich die Raumtemperatur flexibler steuern und an den eigenen Tagesablauf anpassen. Die Auswahl reicht von einzelnen programmierbaren Reglern bis hin zu vernetzten Lösungen, die sich per App bedienen und in ein Smart-Home-System einbinden lassen. Was Verbraucher bei der Auswahl berücksichtigen sollten, erklärt Stephan Kammermayer, Produktexperte bei TÜV SÜD."Entscheidend ist, dass der Heizungsregler zum eigenen Nutzungsverhalten und zur vorhandenen Heizungsanlage passt", so Stephan Kammermayer. Vor dem Kauf lohnt es sich deshalb, zunächst zu überlegen, welche Abläufe automatisiert werden sollen und welche Funktionen tatsächlich benötigt werden. Für feste Heizzeiten kann bereits eine einfache programmierbare Lösung ausreichen. Wer die Temperatur auch von unterwegs ändern oder verschiedene Räume gemeinsam steuern möchte, kann auf vernetzte Modelle zurückgreifen. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die vorhandenen Ventile. Die meisten Modelle sind für Heizkörper mit Thermostatventilen vorgesehen. Dabei sollten Verbraucher prüfen, ob das Thermostat zum vorhandenen Ventil beziehungsweise dessen Anschluss passt. Bei Fußbodenheizungen oder anderen Heizsystemen muss geprüft werden, welche Steuerung geeignet ist. Für manche Regler kann bei der Montage ein Adapter erforderlich sein.Auch die Frage, ob die Montage selbst vorgenommen werden kann oder fachkundige Unterstützung erforderlich ist, sollte vor dem Kauf geklärt werden. Wer die Ausstattung später ergänzen möchte, sollte vorab klären, wie sich das gewählte System erweitern lässt und ob für den Betrieb eine zusätzliche Zentrale benötigt wird. Bei vernetzten Systemen kann außerdem relevant sein, welche Funkstandards und Smart-Home-Plattformen unterstützt werden.Heizzeiten flexibel steuern und Energie sparenIndividuelle Zeitpläne ermöglichen es, die Temperatur für verschiedene Wochentage oder Räume festzulegen. So kann beispielsweise morgens zunächst das Badezimmer und später das Wohnzimmer beheizt werden. Manche Varianten verfügen zudem über Funktionen, die geöffnete Fenster erkennen, oder ermöglichen die Einbindung entsprechender Fensterkontakte. Dadurch lässt sich der Heizbetrieb noch genauer an den tatsächlichen Tagesablauf anpassen. Das hilft zugleich, unnötiges Heizen zu vermeiden und Energie zu sparen. Dabei kann eine zeitweise Temperaturabsenkung sinnvoll sein, etwa während der Abwesenheit oder in der Nacht.Wie hoch die mögliche Energieersparnis ausfällt, hängt vom Gebäude, der Heizungsanlage und dem bisherigen Heizverhalten ab. Wer die Raumtemperaturen bereits bewusst an Anwesenheit und Tageszeit anpasst, profitiert bei einer programmierbaren oder vernetzten Steuerung vor allem von zusätzlichem Komfort.Auf Stromversorgung, Vernetzung und Sicherheit achtenSowohl programmierbare als auch vernetzte Heizungsregler werden häufig mit Batterien betrieben. Wie lange diese halten, hängt unter anderem vom Produkt und der Nutzung ab. Eine Anzeige des Batteriestands kann dabei helfen, einen notwendigen Wechsel rechtzeitig zu erkennen.Bei vernetzten Modellen kommt zusätzlich die Verbindungstechnik ins Spiel. Einige Varianten kommunizieren direkt über das heimische WLAN, bei anderen übernimmt eine separate Steuerzentrale die Verbindung zwischen den einzelnen Reglern und dem Internet. Wer bereits Smart-Home-Produkte nutzt, sollte deshalb darauf zu achten, ob sich der neue Heizungsregler in die vorhandene Smart-Home-Umgebung integrieren lässt. Auch bei einem Ausfall der Internet- oder Funkverbindung sollte geprüft werden, welche Funktionen weiterhin zur Verfügung stehen und ob sich die Temperatur direkt am Thermostat manuell einstellen lässt.Da vernetzte Regler per App und über das Internet gesteuert werden, spielt hier außerdem die Datensicherheit eine Rolle. Verbraucher sollten sich darüber informieren, welche Daten die Anwendung verarbeitet, welche Berechtigungen sie benötigt und ob der Hersteller regelmäßig Software- und Sicherheitsupdates bereitstellt. "Mein Tipp: Sichere Passwörter verwenden und angebotene Updates zeitnah installieren. Wenn verfügbar, sollten Verbraucher außerdem zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie eine Mehr-Faktor-Authentifizierung oder verschlüsselte Fernzugriffe nutzen", ergänzt der Produktexperte.TÜV SÜD prüft Smart-Home-Produkte unter anderem hinsichtlich elektrischer Sicherheit, Funktechnik, Gebrauchstauglichkeit und Informationssicherheit. Entsprechende Prüfzeichen wie das GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" und das blaue TÜV SÜD-Oktagon können Verbrauchern beim Kauf zusätzliche Orientierung bieten.Weitere Informationen gibt es HIER (https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/konsumgueter-und-handel/haus-und-garten/pruefung-smart-home).Pressekontakt:Dirk Moser-DelaramiTÜV SÜDPublic RelationsWestendstr. 199, 80686 MünchenTelefon: +49 89 5791-1592E-Mail: dirk.moser-delarami@tuvsud.comInternet: tuvsud.com/presseOriginal-Content von: TÜV SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38406/6388284