DUBLIN, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Art zu reisen verändert sich, und das nicht nur, weil wir häufiger ins Ausland reisen. Wir hinterfragen auch, wohin die Reise geht, wie wir sie planen und was wir unterwegs erwarten. Was vor wenigen Jahren noch als Luxus galt, ist heute selbstverständlich, und was wir uns kaum hätten vorstellen können, gehört mittlerweile zum Alltag. Denken Sie zurück an die Zeit, als man in einer fremden Stadt ein Taxi noch telefonisch bestellen musste. Heute käme kaum ein Reisender noch auf die Idee.

Um diesen Wandel und die Zukunft des Reisens geht es in der nun zweiten Ausgabe des Global eSIM & Travel Report 2026-2027 von Holafly. Der Bericht trägt die Erfahrungen und Erwartungen von 5.220 internationalen Reisenden aus 13 Ländern zusammen und beleuchtet die Faktoren, die das Reisen heute und in der Zukunft prägen.

Untersucht wird, wie die Menschen 2026 gereist sind, wohin sie 2027 reisen möchten und wie Technologie und Nachhaltigkeit ihre Entscheidungen beeinflussen. Zudem geht der Bericht darauf ein, wie sich Geschäftsreisen verändern und wie wir dank Reise-eSIMs unsere Smartphones im Ausland nutzen können. Statt sich auf einen einzelnen Trend zu konzentrieren, werden diese Perspektiven zusammengeführt, um zu verstehen, was Reisende heute zunehmend von ihren Aufenthalten erwarten.

Daraus geht eindeutig hervor, dass die Lust auf Auslandsreisen ungebrochen ist. 49 Prozent der Befragten reisen häufiger als noch vor zwei Jahren, und 75 Prozent planen, 2027 mindestens zwei Auslandsreisen zu unternehmen. Im Vorjahr waren es noch 67 Prozent. Hinzu kommt, dass Reisende unabhängiger werden. So ist der Anteil der Alleinreisenden im vergangenen Jahr von 20 auf 24 Prozent gestiegen.

Auch der Internetzugang im Ausland verändert sich rasant - 29 Prozent der Befragten verlassen sich inzwischen auf eSIMs für den mobilen Datenzugriff im Ausland, 2025 waren es nur 17 Prozent. Außerdem nutzen 44 Prozent häufig KI zur Planung ihrer Reisen, ein Anstieg von 13 Prozentpunkten. Was früher ein willkommener Zusatz war, wird für Reisende zunehmend zur Selbstverständlichkeit.

"Das Interessante am Reisen ist, wie schnell sich unsere Erwartungen ändern. Vor wenigen Jahren empfanden wir es noch als Annehmlichkeit, fast alles über das Smartphone zu regeln. Heute gehen wir einfach davon aus, dass das überall funktioniert. Entscheidend ist dabei nicht die Technologie selbst, sondern die Möglichkeiten, die sie uns eröffnet. Dieser Bericht hilft uns zu verstehen, wie diese alltäglichen Veränderungen unser Reiseerlebnis prägen", so Alfonso Mata, Head of Strategy beiHolafly.

Der Holafly Global eSIM & Travel Report 2026-2027 bietet ein umfassenderes Bild einer Branche, die sich gemeinsam mit ihren Reisenden weiterentwickelt. Die Sehnsucht, neue Orte zu entdecken, ist gleichbleibend. Doch wie wir unsere Reisen planen, erleben und über sie denken, verändert sich stetig.

Medienkontakt: press@holafly.com

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