Neuss (ots) -Die Black Week wirft ihre Schatten voraus und Tineco läutet die Schnäppchenzeit schon jetzt ein: Ab sofort profitieren Kundinnen und Kunden bereits von ordentlichen Rabatten auf vier ausgewählte Reinigungsgeräte. Ob alltäglicher Schmutz, hartnäckige Flecken oder Tierhaare mit intelligenten Technologien und durchdachten Funktionen macht Tineco die Bodenpflege einfacher und komfortabler. Wer nicht bis zur Black Week warten möchte, kann sich bereits jetzt attraktive Angebote sichern.Die Deals im ÜberblickIntelligente Bodenpflege für jeden Tag- FLOOR ONE Stretch S6: Mit seinem um 180° neigbaren Design sorgt der Nass-Trockensauger für maximale Bewegungsfreiheit und ermöglicht eine gründliche Bodenreinigung selbst unter niedrigen Möbelstücken. Ab sofort für 158 EUR erhältlich auf Amazon (http://amazon.de/dp/B0CW1QDRVV?maas=maas_adg_096DED01D81EB6393EE95150CC255B6C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (199 EUR UVP).- FLOOR ONE S7 Stretch Ultra: Der flexible Nass-Trockensauger kombiniert Saugen und Wischen und erreicht dank seiner flachen Bauweise auch schwer zugängliche Stellen unter Möbeln. Für 229 EUR statt 299 EUR (UVP) erhältlich zum attraktiven Preis auf Amazon (https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0DPPLWYGX/?_encoding=UTF8&pd_rd_plhdr=t&aaxitk=7a374980393e5e779a1b75fae6995bb0&hsa_cr_id=0&qid=1793286072&sr=1-2-e0fa1fdd-d857-4087-adda-5bd576b25987&i=aps&aref=48YD8Pzfmn&ref_=sbx_s_sparkle_sbtcd_asin_1_title&pd_rd_w=m7BjQ&content-id=amzn1.sym.53ef2727-287d-4ac3-bda8-323714166fab%3Aamzn1.sym.53ef2727-287d-4ac3-bda8-323714166fab&pf_rd_p=53ef2727-287d-4ac3-bda8-323714166fab&pf_rd_r=D8DEC4MQPFRFTTCZXXMG&pd_rd_wg=u8vaH&pd_rd_r=669d4ce3-d37c-4181-8b40-8c0d88926ca0).Spezialisten für Tierhaare und Teppiche- PURE ONE S50 Pro Pet: Leistungsstarker Akkustaubsauger mit spezieller Anti-Haarverwicklungsbürste für Haushalte mit Haustieren. Erhältlich Amazon (https://www.amazon.de/Tineco-S50-PRO-LED-Scheinwerfer-Filterleistung/dp/B0GKGGB4CD/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=37Y4L6OFBL2LQ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.cxNA_62MLC3Zq5Kq6am3ED_K0mAFhcothBR_jxxXx3ofmItBT0HyJViziuqceOP9HRkA2U_Hrh5bpkneagRS8_1JF9SqUjgkqbMCbiovAjlwt33wVR4VNU45K6PbOLB-Y5G9eYi50aZks8fr9gt90tzTcwOXkXB4GXqqUCNfimf9kBU9amgMKNBQFPQyP-qwvbT4ll2OaGOLD8abdNx1ZyYwwLqSBKfdiNMrO9DhlyU.gvYgcqHYMW0U6IEhug2YBa4c-ZuuGxELUNFGSuTSCic&dib_tag=se&keywords=TINECO+PURE+ONE+S50+Pro+Pet+Smarter+Akkustaubsauger&qid=1793704013&sprefix=tineco+pure+one+s50+pro+pet+smarter+akkustaubsauger%2Caps%2C208&sr=8-1-spons&aref=7AZlLA5yHQ&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1) auf für nur 189 EUR (299 EUR UVP).- CARPET ONE Spot DualHeat: Der kompakte Fleckenreiniger entfernt hartnäckige Verschmutzungen aus Teppichen und Polstermöbeln und sorgt dank integrierter Heiztechnologie für eine besonders gründliche Reinigung. Erhältlich für nur 209 EUR (249 UVP). Ab sofort auf Amazo (http://www.amazon.de/dp/B0HC6XCBWJ?maas=maas_adg_678D571957B3EEAF272687AF6B8B8B3E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)n erhältlich für nur 209 EUR (249 UVP).Weniger Putzen, mehr Zeit fürs LebenMit seinem Markenversprechen "Clean Less, Live More" setzt Tineco auf Reinigungstechnologien, die den Aufwand im Haushalt reduzieren und mehr Freiraum für die schönen Dinge des Alltags schaffen. Die Early-Bird-Aktion bietet eine Gelegenheit, die intelligenten Haushaltshelfer schon vor dem offiziellen Start der Black Week zu entdecken.Früh sparen lohnt sich: Bereits ab dem 10. November 2026 gibt es attraktive Rabatte auf vier ausgewählte Modelle.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2020 mit dem weltweit ersten smarten kabellosen Wischsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Retail-Absätze weltweit, 2022-2025) liegt der Hersteller weltweit seit vier Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Weitere Informationen, Bildmaterial und Produktdetails finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/e02efzhdwdoabwq25ioub/AF-GpPRdRd47Hvlmp8eO-I0?rlkey=yhsvn34rn81irhznr43ra4b0v&e=1&st=a60z2heu&dl=0).Pressekontakt:Jynnejjane.wang@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6388297