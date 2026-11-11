München (ots) -Nach mehreren Jahren der Erholung verliert das Lebensglück in Deutschland wieder an Schwung. Ist das Ende des Aufwärtstrends erreicht? Der SKL Glücksatlas 2026 zeigt, wie sich die Lebenszufriedenheit in den Bundesländern entwickelt - und warum manche Regionen dem Abwärtstrend trotzen. Auch an der Spitze des Glücksrankings gibt es eine Überraschung: Ein neues Bundesland übernimmt die Führung. Wer liegt vorn, wer fällt zurück - und was steckt hinter den Veränderungen?Bernd Raffelhüschen, Professor an der Universität Freiburg und wissenschaftlicher Leiter des "SKL Glücksatlas" stellt den aktuellen SKL Glücksatlas 2026 vor.Zur Präsentation des aktuellen SKL Glücksatlas 2026 laden wir Sie herzlich ein: am Dienstag, den 17. November 2026, um 10.00 Uhr.Ort: Bundespressekonferenz, 10117 Berlin, Schiffbauerdamm 40, Raum 4Ihre Gesprächspartner:Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen - Leiter des Forschungszentrums Generationenverträge der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (FZG) und wissenschaftlicher Leiter des "SKL Glücksatlas"Prof. Dr. Bettina Rothärmel - Vorstandsvorsitzende der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder, Veranstalterin der SKL-LotterienSollten Sie am 17. November verhindert sein, können Sie ab 10:00 Uhr auch gerne über Livestream unter www.pressekonferenz.tv teilnehmen.Sämtliche Unterlagen finden sich am 17. November zum Download unter https://www.skl-gluecksatlas.de/info/presse.htmlWir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Pressekontakt:Max HöferHandy: +49 172 9243939info@skl-gluecksatlas.deOriginal-Content von: SKL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161566/6388316