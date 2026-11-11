München (ots) -Der alpine Ski-Weltcup ist auch im Winter 2026/27 im BR zu Hause: Als "Schneeflockensender" der ARD ist der Bayerische Rundfunk nicht nur Federführer für die Alpin-Übertragungen im Ersten, sondern zeigt zusätzlich sieben Weltcup-Rennen live im BR Fernsehen. Vier spannende Entscheidungen gibt es dabei sogar zur Primetime. Los geht es am 14. und 15. November mit den Slaloms der Frauen und Männer im finnischen Levi.Für die deutschen Ski-Asse hat die Saison vielversprechend begonnen: Emma Aicher fuhr beim Saisonauftakt Ende Oktober in Sölden aufs Podest und untermauerte ihre Ambitionen im Kampf um den Gesamt-Weltcup. Dort dürfte sie vor allem Mikaela Shiffrin (USA) herausfordern, die die große Kristallkugel schon sechsmal gewonnen hat. Auch Kira Weidle-Winkelmann und Lena Dürr zählen zu den deutschen Hoffnungsträgerinnen. Bei den Männern ist Linus Straßer vom TSV 1860 München weiterhin für Spitzenplatzierungen gut. International liegt der Fokus erneut auf dem Schweizer Matador Marco Odermatt, der nach fünf Gesamt-Weltcupsiegen in Folge vor allem Konkurrenz von Lucas Pinheiro Braathen aus Brasilien bekommen dürfte.Von Othmer bis Neureuther: Bekannte Alpin-Profis vor der KameraDer BR begleitet die neue Alpin-Saison wie gewohnt emotional, nah dran und mit geballter Fachkompetenz. Neben der Federführung für alle Übertragungen im Ersten gehören dazu gleich sieben spannende Live-Rennen im BR Fernsehen. Vor der Kamera und am Mikrofon sind auch dabei die bekannten Alpin-Profis im regelmäßigen Einsatz - Markus Othmer und Julia Scharf für die Moderation, die Kommentatoren Bernd Schmelzer und Tobias Barnerssoi und Ex-Slalomstar Felix Neureuther als Experte und Co-Kommentator.Flutlicht-Spektakel als Höhepunkt: Nachtslalom von Schladming Ende JanuarLos geht es mit den ersten BR-Übertragungen am Slalom-Wochenende 14./15. November 2026 im finnischen Levi. Besondere Highlights im großen Live-Paket sind vier Flutlicht-Spektakel jeweils zur besten Sendezeit: kurz vor Weihnachten die Nachtrennen in Courchevel und Madonna di Campiglio - und, als krönender Abschluss Ende Januar, der Riesenslalom und der Kult-Slalom aus Schladming mit dem beliebten und schlagfertigen Kommentatoren-Duo Bernd Schmelzer/Rainer Schönfelder.Alle Live-Übertragungen 2026/27 im BR Fernsehen auf einen Blick:- Samstag, 14. November, 9.55 und 12.50 Uhr Slalom Frauen aus Levi, 1.+2. Lauf- Sonntag, 15. November, 12.45 Uhr Slalom Männer aus Levi, 2. Lauf- Dienstag, 22. Dezember, 20.15 Uhr Nachtslalom Frauen aus Courchevel, 2. Lauf- Mittwoch, 23. Dezember, 20.15 Uhr Nachtslalom Männer aus Madonna di Campiglio, 2. Lauf- Dienstag, 19. Januar, 10.30 und 13.20 Uhr Riesenslalom Frauen aus Kronplatz, 1. und 2. Lauf- Dienstag, 26. Januar, 17.30 und 20.15 Uhr Nacht-Riesenslalom Männer aus Schladming, 1. und 2. Lauf- Mittwoch, 27. Januar, 20.15 Uhr Nachtslalom Männer aus Schladming, 2. LaufSämtliche Rennen im BR Fernsehen werden parallel in der ARD Mediathek und bei BR24 Sport LIVE gestreamt - auf diesen digitalen Kanälen jeweils auch mit allen Durchgängen. Zudem berichtet BR24 Sport auch im Radio, online und seinen Social Media-Kanälen aktuell, hintergründig und intensiv über das Geschehen in der gesamten neuen Weltcup-Saison.Pressekontakt:BR-PressestelleChristian DückE-Mail: christian.dueck@br.deTel. +49 (0)89 5900-10575www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6388325