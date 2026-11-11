Die Deutsche-Telekom-Aktie könnte vom zunehmenden Druck auf ihren wichtigsten Wettbewerber profitieren. Vodafone kündigte am Montag an, in Deutschland rund 2.300 Stellen abzubauen. Am Dienstag folgten enttäuschende Geschäftszahlen und milliardenschwere Abschreibungen. Währenddessen wächst die Deutsche Telekom weiter und wird an der Börse nur mit einem erwarteten KGV von rund 10 für 2027 bewertet. Bei einem Aktienkurs von 25,92 € sieht die Deutsche ...

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