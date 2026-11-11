Mit einem Kurssprung im zweistelligen Bereich ist die CoreWeave-Aktie am Mittwochmorgen Spitzenreiter im Nasdaq 100. Konnte der KI-Cloud-Konzern mit seinen Quartalszahlen überzeugen und ist die Aktie nach ihrem massiven Abverkauf in den letzten Wochen jetzt einen Kauf wert? Überraschend starke Zahlen Wie die Kursreaktion der CoreWeave-Aktie vermuten lässt, sind die Zahlen von CoreWeave für das dritte Quartal 2026 insgesamt deutlich besser ausgefallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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