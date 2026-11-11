SpaceX hat eine neue Version seiner Starlink-Mini-Antenne vorgestellt. Der Satelliteninternet-Empfänger Mini 2 kommt mit USB-C-Anschluss und abnehmbarem Akku. Mit einer Akkuladung soll das Gerät bis zu 4,5 Stunden durchhalten. Gut zwei Jahre nach dem Start des Starlink Mini als Satelliteninternet-Empfänger für unterwegs hat SpaceX jetzt einen Nachfolger vorgestellt. Der Mini 2 hat einen abnehmbaren Akku an Bord und soll die Nutzung auf Reisen noch ...

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