HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Starke Ergebnisse im dritten Quartal und gesenkte Ziele für 2030 bildeten einen Boden, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Resümee. Ein höherer risikofreier Zinssatz gleiche in seinem Modell etwas angehobene Schätzwerte wieder aus./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:45 / CET

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