Österreich (ots) -Die Barmherzigen Brüder in Österreich weisen gegen sie erhobene Vorwürfe einer ungerechtfertigten Bereicherung aus der Medikamentenverrechnung zwischen ihren Apotheken und Krankenhäusern zurück. Während eine Prüfung dazu durch den Gesundheitsfonds des Landes Steiermark noch läuft, soll die Verrechnung an allen Standorten rückwirkend für das gesamte Jahr 2026 nachvollziehbarer werden.Zum Stand der aktuellen PrüfungIn Graz liegt seit Mitte September ein erster Bericht des Gesundheitsfonds vor. Die Barmherzigen Brüder haben alle angeforderten Unterlagen, Detailkalkulationen sowie erste rechtliche Einschätzungen übermittelt. Die abschließende Bewertung steht noch aus.Derzeit stehen unterschiedliche Rechtsansichten nebeneinander: Nach rechtlicher Einschätzung der Barmherzigen Brüder und unabhängiger Expert:innen entspricht die Verrechnung den gesetzlichen Vorgaben, der erste Prüfbericht des Gesundheitsfonds kommt zu einem anderen Ergebnis. Die Barmherzigen Brüder erwarten nun die Beurteilung der zuständigen Behörden."Prüfungen sind wichtig und richtig. Gleichzeitig dürfen laufende Verfahren nicht mit abschließenden Feststellungen gleichgesetzt werden. Unser Interesse ist eine vollständige, sachliche und transparente Klärung", sagt Mag. Peter Ausweger, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Österreich.Verrechnungspreis umfasst mehr als das ArzneimittelAn vier Standorten der Barmherzigen Brüder in Österreich (Eisenstadt, Linz, Graz, Wien) versorgen gewerblich geführte Apotheken, deren Erträge ordentlich versteuerten werden, auch das jeweilige gemeinnützige Krankenhaus.Der Verrechnungspreis deckt zusätzlich zum Medikamentenpreis beispielsweise Arzneimittelaufbereitungen, pharmazeutische Betreuungen bei Visiten, Reinräume, Personalkosten, IT-Services oder die Lagerung ab. Vergleiche mit dem Einkaufspreis oder mit der Belieferung externer Einrichtungen, die diese Leistungen nicht beziehen, greifen daher zu kurz.Zudem liefern einzeln herausgegriffene Werte zu Aufschlägen ein verzerrtes Bild. Entscheidend ist die Gesamtbetrachtung: Über sämtliche Medikamentenverrechnungen und die damit verbundenen Leistungen eines Jahres hinweg fällt die durchschnittliche Differenz deutlich geringer aus als in diesen Einzelfällen.Überschüsse bleiben am StandortÜberschüsse verbleiben seit Jahrzehnten am jeweiligen Standort. In Graz überstiegen laut externer Prüfung die Investitionen des Ordens aus Eigenmitteln zwischen 2009 und 2025 die Überschüsse der Apotheke deutlich.Weiterentwicklung der Verrechnungssysteme"Dort, wo wir schon jetzt etwas verbessern können, tun wir das", betont Ausweger. Konkret sollen die Verrechnungen an allen Standorten rückwirkend ab 1. Jänner 2026 nachvollziehbarer abbilden, wie Überschüsse zustande kommen und am Standort verwendet werden. Zudem soll ein neues Modell die Trennung der unterschiedlichen Kostenbestandteile der Arzneimittelversorgung klar darstellen. Ob und welche finanziellen Auswirkungen sich daraus ergeben, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Nun gilt es in enger Abstimmung mit den einzelnen zuständigen Landesstellen an praktikablen Umsetzungen zu arbeiten.Über die Barmherzigen Brüder ÖsterreichIn Österreich betreiben die Barmherzigen Brüder gemeinsam mit rund 8.000 Mitarbeiter:innen sieben Krankenhäuser sowie zahlreiche weitere Sozial- und Gesundheitseinrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Apotheken, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, eine Therapiestation für Drogenkranke sowie Hospize. Mehr unter www.barmherzige-brueder.atPressekontakt:BARMHERZIGE BRÜDER ORDENSPROVINZ EUROPA MITTEMag. Patrick Schlager, MATelefon: +43 (0) 1 211 21-5444E-Mail: patrick.schlager@bbprov.atWebsite: https://www.barmherzige-brueder.euOriginal-Content von: Barmherzige Brüder - Ordensprovinz Europa Mitte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183908/6388392