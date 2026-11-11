Köln (ots) -- Sicheres Verhalten einfach fördern- Nudging ergänzt den klassischen Arbeitsschutz- Weitere Informationen: www.tuv.com/arbeitssicherheitIn der Debatte um eine längere Lebensarbeitszeit und höhere Produktivität gewinnt ein wirksamer Arbeits- und Gesundheitsschutz zusätzlich an Bedeutung. Nur wer langfristig gesund und leistungsfähig bleibt, kann bis ins höhere Erwerbsalter am Arbeitsleben teilhaben. Prävention schützt daher nicht nur die Beschäftigten, sondern hilft Unternehmen zugleich, krankheitsbedingte Ausfälle zu vermeiden, Fachkräfte zu halten und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.Wenn Schutzmaßnahmen allein nicht alle Risiken vermeiden"Auch wenn die technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen in einem Betrieb konsequent umgesetzt sind, können (Beinahe-)Unfälle und unsichere Verhaltensweisen auftreten", sagt Elena Sax, Expertin für Arbeitssicherheit bei TÜV Rheinland. "Zusätzliche Regeln, Unterweisungen oder Kontrollen führen dabei nicht zwangsläufig zu einer weiteren Verbesserung. Um die Arbeitssicherheit nachhaltig zu stärken, sind daher ergänzende Lösungen gefragt, die das tatsächliche Verhalten im Arbeitsalltag berücksichtigen." Ein solcher Ansatz ist Nudging: kleine, nicht verpflichtende Impulse in der Arbeitsumgebung, welche die Entscheidung zu einem sicheren Verhalten erleichtern. TÜV Rheinland unterstützt Unternehmen dabei, verhaltensbezogene Präventionsmaßnahmen zu entwickeln und in bestehende Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu integrieren.Nudging: Sicheres Verhalten erleichternDer Begriff "Nudging" bedeutet sinngemäß "Anstupsen". Dahinter steht die Erkenntnis, dass Menschen ihre Entscheidungen nicht immer bewusst oder nach sorgfältiger Abwägung treffen. Gerade bei alltäglichen Routinen, unter Zeitdruck oder bei hoher Arbeitsbelastung spielen Gewohnheiten und unmittelbare Reize eine wichtige Rolle. Nudging verändert dabei die Umgebung so, dass die Entscheidung für ein sicherheitsgerechtes Verhalten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit getroffen wird. Dabei bleiben alle Verhaltensoptionen - sicher wie unsicher - offen. Beispiele dafür kennen wir alle aus dem Alltag, z.B. in Form des Smileys auf Geschwindigkeitsmesstafeln oder durch die Anordnung von Produkten im Supermarkt.Wie Nudging im Arbeitsschutz funktionieren kann, erläutert Sax an Beispielen aus dem betrieblichen Alltag. "Ein farblich auffällig gestaltetes Treppengeländer lenkt den Blick auf den Handlauf und kann dazu anregen, ihn zu benutzen. Leitlinien oder Fußspuren verdeutlichen in Lagerhallen den Verlauf der Fußgängerwege. Wird die erforderliche persönliche Schutzausrüstung gut sichtbar und unmittelbar am Zugang zum Arbeitsbereich bereitgestellt, ist sie ohne Umwege erreichbar, was ihre Nutzung erleichtern kann", so die Expertin.Impulse in bestehende Abläufe integrierenNudging lässt sich oft mit geringem finanziellem und organisatorischem Aufwand umsetzen und in bestehende Arbeitsabläufe integrieren. Anders als zusätzliche Kontrollmechanismen setzt es nicht auf Überwachung oder Sanktionen, sondern erleichtert sichere Verhaltensmuster und fördert die Etablierung sicherer Gewohnheiten. Ein weiterer Vorteil: Die unbewussten Hinweise bleiben im Arbeitsalltag kontinuierlich präsent. "Unterweisungen und Schulungen finden nur zu bestimmten Zeitpunkten statt, gezielt platzierte, meist visuelle Impulse hingegen erinnern Beschäftigte immer wieder an sicherheitsgerechtes Verhalten. Dies ist insbesondere bei Tätigkeiten relevant, die durch Routinen geprägt sind", erklärt Sax. Die Maßnahmen können damit helfen, die Lücke zwischen vorhandenem Sicherheitswissen und tatsächlichem Verhalten zu verringern.Ergänzung zum den klassischen ArbeitsschutzVerhaltensbezogene Ansätze können technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen ergänzen. Maschinen müssen ausreichend gesichert, Verkehrswege sicher gestaltet und notwendige persönliche Schutzausrüstungen bereitgestellt werden. Nudging kann diese Schutzmaßnahmen unterstützen, sie jedoch nicht ersetzen.Voraussetzung für funktionierende Ansätze der Verhaltensprävention ist jedoch, dass die Unternehmensführung sicherheitsbewusstes Arbeiten als Teil der Unternehmenskultur etabliert und durch das eigene Vorbild unterstützt.Fachleute von TÜV Rheinland beraten unter anderem zu Sicherheitskultur, Nudging und Behaviour Based Safety (BBS). Umfassende Informationen über das Angebot zum Arbeits- und Gesundheitsschutz erhalten Unternehmen und Beschäftigte unter: www.tuv.com/arbeitssicherheit.Über AMD Arbeitsmedizinische Dienste TÜVDie AMD Arbeitsmedizinischen Dienste TÜV GmbH betreiben als Tochterunternehmen der TÜV Rheinland Group bundesweit arbeitsmedizinische Zentren und beraten Betriebe hinsichtlich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Rund 840 Fachärzt:innen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Psycholog:innen, Arbeitsmedizinische Assistent:innen, Gesundheitsmanager:innen und Berater:innen setzen sich dafür ein, Risiken und Gefahrenpotenziale in Unternehmen zu verringern und die physische wie psychische Gesundheit zu schützen. Damit gehört die AMD zu den größten Anbietern für arbeitssicherheits- bzw. arbeitsmedizinische Dienstleistungen in Deutschland. Ging es beim Arbeitsschutz lange nur um die technische Vermeidung von Arbeitsunfällen, so kümmern sich die AMD heute zunehmend um die ganzheitliche Prävention und Gesundheitsvorsorge.Über TÜV RheinlandDie Welt zu einem sicheren Ort machen: Dafür steht die TÜV Rheinland AG als einer der international führenden Prüfdienstleister - seit über 150 Jahren. Mehr als 29.000 Mitarbeitende prüfen, testen und zertifizieren Produkte, Anlagen und Prozesse und trainieren Menschen in zahlreichen Berufen - an 500 Standorten in gut 50 Ländern rund um den Globus. Als Teil der Qualitätsinfrastruktur mit Hauptsitz in Köln und einem jährlichen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro bringt TÜV Rheinland Sicherheit in zentrale Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Seit 2006 ist das Unternehmen Mitglied im UN Global Compact gegen Korruption und für mehr Nachhaltigkeit. Website: www.tuv.comIhr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Pressestelle TÜV Rheinland, Tel.: +49 2 21/8 06-21 48Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über contact@press.tuv.com sowieim Internet: www.tuv.com/presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31385/6388410