HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemikalienhändlers habe im erwarteten Rahmen gelegen, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung. Der außergewöhnliche Rückenwind aus dem Vorquartal habe nachgelassen. Der Fokus liege nun auf dem Kapitalmarkttag am darauffolgenden Donnerstag./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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