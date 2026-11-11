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Rote Zahlen, volle Auftragsbücher, ein Wechsel an der Spitze. Bei Nel ASA ist gerade viel und vor allem alles gleichzeitig los. Der Umsatz ist eingebrochen, doch die Bestellungen strömen herein. Rheinmetall klopft an, und US-Kunden ordern PEM-Systeme. Der Kurs hängt derweil knapp unter wichtigen Marken fest. Eine einzige Linie im Chart könnte jetzt entscheidend dafür sein, ob es kräftig nach oben geht oder weiter bergab. Lesen Sie weiter und seien Sie gespannt!

Auftragsrekord statt Flaute

Nel steckt mitten im Umbau und das merkt man auch, denn im dritten Quartal sank der Umsatz auf 112 Millionen Kronen. Das tut weh, jedoch z. B. der Auftragseingang hat sich mehr als vervierfacht, der Bestand liegt mit 1,3 Milliarden Kronen auf einem Rekord. Wer nur auf den Umsatz schaut, sieht daher nur die halbe Wahrheit. Antreiber ist das PEM-Geschäft. Hier wuchs der Umsatz um knapp 65 Prozent. Collins Aerospace bestellt Stacks für U-Boote, ein US-Technologiekonzern ordert Container-Systeme. Dazu kommt die Absichtserklärung mit Rheinmetall für synthetische Kraftstoffe. Bindend ist sie noch nicht, aber sie zeigt, wer sich für Nel interessiert und auch sonst sieht es solide aus. Die Kasse enthält über eine Milliarde Kronen. Das sollte je nach Rechnung noch für 9 - 24 Monate reichen. In Heroya soll die neue Linie für druckalkalische Elektrolyseure Ende 2026 starten. Und Holum soll Volldal als Chef folgen, mit Aktienrechten als Anreiz.





Charttechnik

Der Blick auf die Kurstafel ist ernüchternd. Mit 0,188 Euro liegt die Aktie unter dem 50er und dem 200er SMA. Der Abwärtstrend steht, und das Jahrestief bei knapp unter 0,17 Euro ist nicht weit. Positiv ist, dass der RSI mit rund 45 schon ziemlich überverkauft wirkt, es jedoch noch nicht ist, sondern eher im neutralen Bereich. Aber auch andere Indikatoren zeigen erste Anzeichen eines nachlassenden Verkaufsdrucks, andere haben hingegen noch nicht gedreht. Entscheidend ist jetzt die Marke von 0,23 Euro. Springt die Aktie darüber, wäre der Abwärtstrend gebrochen. Dann könnte der Turbo zünden, und 0,30 bis 0,35 Euro kämen in Reichweite. Scheitert sie dagegen bzw. geht nicht mehr darüber, geht es wohl Stück für Stück weiter nach unten, erst Richtung 0,15 Euro, im schlimmsten Fall noch tiefer.





Was tun?

Für Nel sprechen der Auftragsrekord, das wachsende PEM-Geschäft, die noch gut gefüllte Kasse und die neue Fabrik. Dagegen stehen der Umsatzeinbruch, weiter hohe Verluste und der fortlaufende, klare Abwärtstrend. Dazu kommt die offene Frage, ob irgendwann Geld nachgeschossen werden muss. Wenn ja wieviel und zu welchen Konditionen. Werden Anleger weiter stark verwässert? Mutige Investoren beobachten die Marke von 0,23 Euro genau. Ein Ausbruch darüber wäre ein starkes Kaufsignal. Wer früher einsteigt, sollte aber eher klein bleiben und auch enge Grenzen setzen, z. B. etwa unter dem bisherigen Tief bei knapp unter 0,17 Euro. Nel bleibt eine hoch-spekulative Wette. Ein möglicher Totalverlust darf bei der Positionsgrößenwahl das Depot in keinem Fall gefährden.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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