Lithium-Aktien | CoreWeave: Erleichterung | CSG: Absturz | Siemens Energy: Überzeugend
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|Aktien Frankfurt: Dax bleibt vorerst auf Erfolgskurs - Tech-Erholung stützt
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Rückenwind von erholten Technologiewerten hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch zugelegt. Gegen Mittag notierte der Dax 0,7 Prozent im Plus bei 26.527 Punkten und bleibt...
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|CRWV CEO Michael Intrator Sees Nearly $10 Billion Revenue Opportunity From Older Nvidia GPUs - Without Spending Another Dollar
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|Memory stocks jump as CoreWeave results lift AI sentiment
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|CoreWeave setzt auf mit Chips besicherte Kredite, während AI-Schulden steigen
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|CSG Q3 2026 slides: margins pressured as ammunition mix shifts
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|3 Milliarden Euro vernichtet: Rheinmetall-Rivale crasht - jetzt trifft es die ganze Rüstungsbranche!
|© Foto: UnsplashEin massiver Gewinneinbruch lässt die Aktie eines europäischen Rüstungskonzerns abstürzen. Auch Rheinmetall und Renk verlieren. JPMorgan warnt vor einem noch größeren Ausverkauf Enthaltene...
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|Aktien Europa: Überwiegend Gewinne - niedrigere Ölpreise und weniger KI-Sorgen
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Rückenwind lieferten weiterhin die zuletzt stark gesunkenen Ölpreise...
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|Tschechischer Rüstungskonzern CSG nimmt Gewinnprognose zurück
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|Siemens Energy: Milliarden für Aktionäre und ehrgeizige Ziele bis 2030
|Siemens Energy will nach einem Rekordgeschäftsjahr 2025/2026 deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten und setzt sich zugleich höhere Wachstumsziele. Für das abgelaufene Geschäftsjahr schlägt...
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|12:10
|Siemens Energy-Aktie: Kommt jetzt die Kursverdopplung?
|Für die Anleger von Siemens Energy waren die vergangenen Wochen und Monate nicht leicht. Der DAX-Titel hat gegenüber dem Allzeithoch aus dem April in der Spitze mehr als -40% verloren und Ende letzter...
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|12:09
|Siemens-Energy-CEO: Nachfrage in US-Datenzentrumsgeschäft ist intakt
|DJ Siemens-Energy-CEO: Nachfrage in US-Datenzentrumsgeschäft ist intakt
DOW JONES--Siemens-Energy-CEO Christian Bruch rechnet nach den Midterm-Wahlen in den USA nicht mit Problemen im Geschäft...
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|Siemens Energy Named Preferred Supplier for Berwick Bank B Offshore Wind Turbines and Substations
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|Unternehmen / Aktien
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|COREWEAVE INC
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|CSG NV
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|SIEMENS ENERGY AG
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|+9,36 %