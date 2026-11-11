Pumpen, Ventile und Sensoren. TransDigm verkauft Bauteile, die kaum jemand kennt, ohne die aber manches Flugzeug nicht abheben kann.Den vollständigen Artikel lesen ...
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