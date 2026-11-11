Die Singulus-Aktie kennt kein Halten mehr. Nachdem der Kurs des deutschen Maschinenbauers bereits in den letzten drei Tagen um über +75% zugelegt hat, schießt er am Mittwochmorgen um weitere +20% nach oben. Seit Jahresbeginn summieren sich die Kursgewinne der Singulus-Aktie damit auf rund +1.600%. Der totale Wahnsinn oder geht die Kursexplosion noch weiter? Starkes Wachstum und schwarze Zahlen Bevor ich eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage ...

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