Die Daimler Truck-Aktie kommt trotz einer deutlichen Verbesserung der Geschäftszahlen nicht richtig voran. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei 42,70 € und liegt damit nur leicht über dem Kursniveau zum Jahresanfang. Das Jahreshoch lag bei etwa 50 €. Hier stellt sich die Frage: Ist der Kursrückgang eine Einstiegschance? Profitabilität deutlich gesteigert Ein großes Manko war zuletzt die Profitabilität. Hier setzte die Konzernspitze an und stellte ...

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