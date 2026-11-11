Die Aktie von SK Hynix hat am Dienstag um 7,2% zugelegt, der Leitindex KOSPI stieg in Seoul um 4,39% auf 5.239,13 Punkte. Einen Tag zuvor hatte Morgan Stanley das Kursziel deutlich gesenkt. Gleichzeitig steht die Entscheidung über den Standort eines neuen Werks in der Region Honam bevor. Damit stellt sich die Frage: Ist der Speicherboom im Kurs schon eingepreist, oder bietet die Aktie nach dem jüngsten Rücksetzer eine Chance? Chipwerte erholen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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