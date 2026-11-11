Für die Anleger von Siemens Energy waren die vergangenen Wochen und Monate nicht leicht. Der DAX-Titel hat gegenüber dem Allzeithoch aus dem April in der Spitze mehr als -40% verloren und Ende letzter Woche mit 110,92 € ein neues Jahrestief markiert. Zuletzt erholten sich die Kurse wieder etwas und profitieren dabei ganz aktuell auch von den Quartalszahlen, die der Energietechnikkonzern am Morgen bekannt gegeben hat. Wie sind diese einzuschätzen ...

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