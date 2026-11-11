Ein neuer Rivale greift ausgerechnet das Kerngeschäft mit Bürosoftware an, und die Microsoft-Aktie rutscht ab. Doch der Angreifer ist zugleich ein wichtiger Partner. Wie gefährlich ist die Lage wirklich? Neue Konkurrenz für Office setzt Microsoft unter Druck. Die Aktie verlor am Dienstag zeitweise fast drei Prozent. Auslöser war eine Präsentation von Anthropic. Der Entwickler des Chatbots Claude stellte kurz vor seinem Börsengang eigene Bürowerkzeuge vor. Dazu zählen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.