Ein neuer Rivale greift ausgerechnet das Kerngeschäft mit Bürosoftware an, und die Microsoft-Aktie rutscht ab. Doch der Angreifer ist zugleich ein wichtiger Partner. Wie gefährlich ist die Lage wirklich? Neue Konkurrenz für Office setzt Microsoft unter Druck. Die Aktie verlor am Dienstag zeitweise fast drei Prozent. Auslöser war eine Präsentation von Anthropic. Der Entwickler des Chatbots Claude stellte kurz vor seinem Börsengang eigene Bürowerkzeuge vor. Dazu zählen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de