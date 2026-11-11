Drei von vier Lebensversicherern planen zu Beginn der Reform der privaten Altersvorsorge neue Produktangebote. Die meisten wollen neben dem Standardprodukt auch ein AV-Depot mit freier Anlagewahl anbieten. Garantieprodukte verlieren dagegen an Bedeutung, wie eine Marktanalyse von Franke und Bornberg zeigt. Zum Jahreswechsel tritt die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge in Kraft. Laut eines Marktüberblicks des Analysehauses Franke und Bornberg wollen drei von vier befragten Lebensversicherern ...

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