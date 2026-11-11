Gute Mitarbeitende zu finden, wird für viele Maklerhäuser zur Herausforderung. FINAS geht eigene Wege und entwickelt Nachwuchskräfte frühzeitig im eigenen Haus. Ein Gespräch über Ausbildung, Generationenwechsel und wie junge Menschen für die Maklerbranche gewonnen werden können. Interview mit Bernd Hammersen, Geschäftsführer, und Annelie Heede, duale Studentin bei FINAS Versicherungsmakler GmbHHi, Bernd, du nimmst die Nachwuchsförderung selbst in die Hand, indem du einfach selbst ausbildest. Was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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