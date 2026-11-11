Anfang September kippte die Deutz-Aktie in eine heftige Korrektur. Zwischenzeitlich ging es für sie unter die Marke von 10 Euro. Die Zahlen zum 3. Quartal 2026 sollten die Wende bringen und Deutz wieder in die Erfolgsspur zurückführen. Die erste Reaktion auf die Zahlen lässt hoffen. Aber reichen die Finanzergebnisse am Ende tatsächlich aus, um die Trendwende herbeizuführen?Deutz mit robusten 9-Monats-Zahlen Deutz verzeichnete in den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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