Mainz (ots) -Wendepunkte, Veränderung, Schicksal oder Neustart - die Reportagereihe "37°" im ZDF erzählt Geschichten mitten aus dem Leben. Im November und Dezember sind vier neue Filme zu sehen: "37°: Pflege lernen fern der Heimat" am Dienstag, 17. November 2026, "Bevor alles kippt - Hilfe für Mutter und Kind" am Dienstag, 24. November 2026, "Die Zeit, die uns noch bleibt" am Dienstag, 1. Dezember 2026, und "Die Reise danach: von der Steppe in den Alltag" am Dienstag 8. Dezember 2026, jeweils um 22.15 Uhr im ZDF. Die Filme stehen darüber hinaus am jeweiligen Sendetag, ab 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal zur Verfügung."37°: Pflege lernen fern der Heimat"Espérance aus Benin, Minh aus Vietnam und Aswin aus Indien beginnen eine Pflegeausbildung in Deutschland. Filmemacherin Pia Busch begleitet sie dabei und zeigt, dass der Start im fremden Land schwierig ist und zur großen Herausforderung wird. Den fachlichen Anforderungen zu genügen, noch dazu in einer fremden Sprache, verlangt ihnen ein großes Lernpensum ab. In ihrem Alltag, fern der Heimat, stoßen sie außerdem auf kulturelle Unterschiede. Werden sich Espérance, Minh und Aswin in ihrem neuen Umfeld zurechtfinden?"37°: Bevor alles kippt - Hilfe für Mutter und Kind"Mutter zu sein bedeutet, Verantwortung zu übernehmen - auch, wenn das eigene Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Depressionen, Psychosen, Sucht oder traumatische Erfahrungen können den Alltag mit einem Kind zu einer kaum zu bewältigenden Herausforderung machen. In der Dyade, einer Mutter-Kind-Einrichtung in Berlin, leben Frauen, die mit ihren psychischen Belastungen an ihre Grenzen gekommen sind. Im "37°"-Film von Gülseren Sengezer sprechen sie über ihre bewegende Vergangenheit."37°: Die Zeit, die uns noch bleibt"Eine Diagnose, die alles verändert: Wie erleben Menschen, die von ihrem baldigen Ende wissen, die Zeit, die ihnen bleibt? Die "37°"-Reportage von Anabel Münstermann begleitet Martina (64) und Leon (28), deren Lebenszeit abläuft, auf ihren letzten Abenteuern und bei der Erfüllung ihrer ganz persönlichen Wünsche. Was bedeutet Leben für die beiden und wie verändert sich die Beziehung zu ihren Angehörigen? Ein Film übers Leben."37°: Die Reise danach: von der Steppe in den Alltag"Fast zwei Jahre waren Anna, Michael und ihre vierjährige Tochter Anouk mit ihrem selbst ausgebauten Feuerwehrwagen unterwegs. Sie fuhren bis in die Mongolei, lebten mit Nomaden und verbrachten einen harten Winter in der Steppe. Was als romantische Vorstellung begann, wurde zur Grenzerfahrung - und hat die Familie verändert. Nun geht es zurück nach Deutschland. Wird es ihnen gelingen, wieder eine Existenz aufzubauen?Diese Sendungen werden mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu "37°Leben" erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Magda Huthmann erreichen Sie telefonisch unter 06131 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37grad) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen 37°: Pflege lernen fern der Heimat (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-pflege-lernen-fern-der-heimat?), 37°: Bevor alles kippt - Hilfe für Mutter und Kind (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-bevor-alles-kippt-hilfe-fuer-mutter-und-kind), 37°: Die Zeit, die uns noch bleibt (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-die-zeit-die-uns-noch-bleibt) und 37°: Die Reise danach: von der Steppe in den Alltag (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-die-reise-danach-von-der-steppe-in-den-alltag) als Preview (nach Log-in) im ZDF-Presseportal zur Verfügung.- Presseinformationen zu 37 Grad (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37) und 37 Grad Leben (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37leben-die-neuen-filme-im-ueberblick) im ZDF-Presseportal- 37 Grad (https://www.zdf.de/37-grad-196) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad Leben (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad (@zdf37grad) (https://www.instagram.com/zdf37grad/) bei Instagram- 37grad (@37grad) (https://www.tiktok.com/@37grad?lang=de-DE) bei TikTok- 37° bei YouTube (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F37Grad&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396629879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6iplF%2BkJaq5pZS5D30dbOLrC7TsUiLv1uB7JEaIXPnU%3D&reserved=0)- 37° bei Facebook (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZDF37Grad%2F%3Flocale%3Dde_DE&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396701735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=t4T%2BNTAiX0euI%2BiB%2BbpV6RnSCFqWJTqSVmnKUMkFhWw%3D&reserved=0)- ZDF 37 Grad | WhatsApp-Kanal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2Fchannel%2F0029Vb9sFwQI1rciwXXjSP1i&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396716664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BPWkQfwwGETZRTthX%2B5bDPIF7sE%2FTFhjCRat4XXKkZg%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6388535