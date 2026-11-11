Sanierungsfähigkeit zu hohen Kosten Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA plant ihre finanzielle Sanierung über ein Restrukturierungsverfahren nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) umzusetzen. Das Unternehmen hat beschlossen, ein entsprechendes Vorhaben beim Amtsgericht Frankfurt am Main anzuzeigen. Grundlage sind demnach laufende Verhandlungen mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern und ein aktualisierter Entwurf des Sanierungsgutachtens nach IDW S 6, der ABO Energy bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen als sanierungsfähig einstuft. Der vorgesehene Restrukturierungsplan hat weitreichende Folgen für Anleihegläubiger und Aktionäre: Die beiden nachrangigen Anleihen 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) und 2021/30 (ISIN: DE000A3H2UT8) sollen einschließlich aufgelaufener Zinsen vollständig erlassen ...

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