Berlin (ots) -Seit 2006 arbeitet das Team mit Google Ads. Unter der neuen Dachmarke Master of Scaling begleitet es Unternehmen heute als Partner auf Augenhöhe: strategischer Sparringspartner, Berater und Umsetzer in einem. Master of Search bleibt als Marke für alles rund um die Suche erhalten.Die Berliner Performance-Marketing-Agentur Master of Search tritt ab sofort unter der Dachmarke Master of Scaling auf. Master of Search wird zur Untermarke und steht weiter für das Thema Suche: Google Ads, Suchmaschinenoptimierung und künftig auch die Sichtbarkeit in KI-Suchen, organisch wie bezahlt. Die Firma bleibt die Master of Search GmbH mit Sitz in Berlin-Spandau. Ansprechpartner und Kundenverträge ändern sich nicht.Ein Name für alles, was Kunden heute von der Agentur bekommenDas Unternehmen wurde 2011 als Agentur Damcon gegründet und war damals klar auf Google Ads ausgerichtet. 2021 folgte die Umfirmierung in Master of Search GmbH, und seit 2022 ist "Master of Search" eine eingetragene Marke. Mit den Kunden ist auch die Arbeit gewachsen. Anfragen kommen heute über mehrere Kanäle, Google und Meta setzen auf Automatisierung, und Käufer informieren sich zunehmend über KI-Assistenten. Unternehmer schätzen deshalb einen Partner, der mit ihnen über Ziele, Angebote, Technik und Prioritäten spricht und die Umsetzung gleich mit übernimmt."Bei Master of Search denken viele zuerst an Google Ads und SEO. Das bleibt auch unser Kern", sagt Christoph Mohr, Mitgründer und Geschäftsführer. "Für unsere Kunden sind wir aber längst auch Sparringspartner bei der Strategie, beraten bei der Wahl der richtigen Technologie und setzen alles um, was es für planbares Wachstum braucht. Master of Scaling bildet dieses ganze Spektrum ab. Der Name sagt, worum es uns jeden Tag geht: dass unsere Kunden mit ihrer Werbung verlässlich mehr Anfragen und Umsatz gewinnen."Werbeplattformen lernen, welche Anfragen zu Umsatz werdenIm Mittelpunkt steht das Profit System, die eigene Methode der Agentur. Dabei meldet Master of Scaling an Google, Meta und Microsoft nicht nur, dass eine Anfrage eingegangen ist. Die Plattformen erfahren auch, welche Anfragen zu Aufträgen geworden sind und wie viel Umsatz daraus entstanden ist, bei Anrufen genauso wie bei Formularen. So lernen die Algorithmen, welche Menschen am Ende wirklich kaufen, und richten die Anzeigen gezielt auf genau diese Zielgruppe aus. Auf dieser Grundlage werden Kampagnen in Google Ads, Meta Ads und Microsoft Advertising ausgebaut.Wie stark sich das auswirken kann, zeigt Antik Seider, ein Ankaufsgeschäft für Münzen und Antiquitäten aus Nürtingen. Rund 60% der Anfragen kamen dort per Telefon und tauchten in den Daten von Google bisher nicht auf. Seit Google zurückgemeldet bekommt, welche Anfragen zu Aufträgen werden, erreichen die Anzeigen deutlich passendere Interessenten: Die Zahl der Klicks sank um 45%, der Anteil der Besucher, die anfragen, stieg um 48%, und jeder investierte Werbe-Euro bringt 170% mehr Umsatz."Wenn die Werbeplattformen wissen, welche Anfragen zu Umsatz werden, suchen sie gezielt nach mehr Menschen dieser Art", sagt Jörg Ullmann, Mitgründer, Geschäftsführer und Spezialist für Tracking und Analytics. "Der Unternehmer sieht dann schwarz auf weiß, welche Kampagne Aufträge bringt, und jedes zusätzliche Budget fließt dorthin, wo es sich rechnet."Unter der Marke Master of Search sorgt die Agentur außerdem dafür, dass Unternehmen in KI-Suchen wie ChatGPT oder den KI-Antworten von Google gefunden werden, heute über Inhalte und Optimierung und künftig auch über bezahlte Anzeigen.Was bleibt: Transparenz und feste AnsprechpartnerDie Arbeitsweise bleibt, wie Kunden sie kennen. Sie behalten ihre Werbekonten und arbeiten ausschließlich mit erfahrenen Ansprechpartnern. Sie zahlen ein festes Honorar statt eines Prozentsatzes vom Werbebudget und bleiben flexibel, weil es keine langen Laufzeiten gibt. Die bisherige Webseite master-of-search.de leitet auf die neue Adresse www.master-of-scaling.de weiter.Über Master of ScalingMaster of Scaling ist die Dachmarke der Master of Search GmbH aus Berlin, gegründet 2011. Die Performance-Marketing-Agentur begleitet mittelständische B2B-Unternehmen, Dienstleister und Onlineshops im deutschsprachigen Raum als Partner auf Augenhöhe, von der Strategie bis zur Umsetzung. Ihre Schwerpunkte sind Google Ads, Meta Ads, Microsoft Advertising, Tracking sowie SEO und Sichtbarkeit in KI-Suchen. Die Untermarke Master of Search bündelt alle Leistungen rund um die Suche. Geführt wird die Agentur von Christoph Mohr, Google-Ads-Experte, Google Ads Trainer seit 2015 und IHK-zertifizierter Ausbilder, und Jörg Ullmann, Spezialist für Tracking und Analytics. Das rund zehnköpfige Team hat über 850 Kundenprojekte betreut und verwaltet jährlich mehr als 20 Mio.EUR Werbebudget. Die Agentur ist Google Partner, Meta Business Partner und Microsoft Advertising Partner.Pressekontakt:Master of Search GmbHChristoph MohrEiswerderstraße 20, 13585 Berlininfo@master-of-scaling.dewww.master-of-scaling.deOriginal-Content von: Master of Search GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183911/6388575