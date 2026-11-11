Berlin (ots) -Regen, Wind und grauer Himmel: Mit der nasskalten Jahreszeit beginnt nicht nur das ungemütliche Wetter, sondern auch die Saison der Atemwegserkrankungen. In der sollten sich vor allem Menschen ab 60 Jahren gut schützen, denn mit zunehmendem Alter verliert das Immunsystem an Leistungskraft [1, 2]. Das macht den Körper anfällig für Infektionskrankheiten, wie beispielsweise eine Lungenentzündung. Pneumokokken sind dabei der häufigste Auslöser von bakteriellen Lungenentzündungen und Infektionen mit diesen Erregern häufen sich in der kälteren Jahreszeit [3, 4]. Eine wichtige Maßnahme zum Schutz vor Pneumokokken-Erkrankungen ist eine Impfung. Deshalb empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) standardmäßig eine einmalige Pneumokokken-Impfung für alle Personen ab 60 Jahren sowie für Personen ab 2 Jahren mit relevanten Grunderkrankungen [A, 2].Pneumokokken sind Bakterien, die zum Beispiel beim Husten, Niesen oder Sprechen übertragen werden [5]. Pneumokokken können Infektionen der oberen und unteren Atemwege auslösen und folgenschwere Erkrankungen wie eine Lungenentzündung, eine Blutvergiftung oder eine Hirnhautentzündung verursachen - vor allem bei Menschen ab 60 Jahren [2]. Dennoch werden das Risiko und die möglichen Folgen einer Pneumokokken-Infektion weiterhin oft unterschätzt [6]. Das zeigen auch die Impfquoten für Deutschland: Nur jede vierte Person, für die eine Pneumokokken-Impfung von der STIKO empfohlen wird, ist geimpft [7].Risiko Lungenentzündung: Negative Folgen für die Lebensqualität und SelbstständigkeitDabei ist das Risiko einer Lungenentzündung nicht unerheblich, denn Pneumokokken zählen zu den häufigsten Ursachen bakterieller Lungenentzündungen [3, 4]. Diese kann ältere Menschen erheblich schwächen und für Betroffene häufig einen tiefen Einschnitt im Leben bedeuten [6] - auch wenn diese vor der Erkrankung noch fit und vital waren. Selbst bei jüngeren Menschen kann es manchmal mehrere Wochen dauern, bis sie wieder komplett belastbar sind. Manchmal kann bei einer Lungenentzündung zu wenig Sauerstoff ins Blut gelangen und die Organe können dann nur schlecht versorgt werden. Auch die lange Bettlägerigkeit kann einen älteren Körper schwächen: Viele Patient:innen erholen sich nach einer Lungenentzündung nicht mehr vollständig und leiden fortan unter körperlichen Einschränkungen [6, 8]. So können auch nach der Genesung einfache Alltagstätigkeiten wie Treppensteigen, Einkaufen oder Gartenarbeit beschwerlich oder gar nicht mehr ohne Hilfe möglich sein.Infektion ist auch ein Risiko für die HerzgesundheitDie möglichen Folgen einer Infektion betreffen jedoch nicht nur die Atemwege. Die durch die Atemwegsinfektion ausgelösten Entzündungsprozesse im Körper können auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Studien zeigen, dass nach schweren Infektionen unter anderem Herzinfarkte und Schlaganfälle sowohl kurzfristig als auch langfristig häufiger auftreten können [9,10].Pneumokokken-Impfung für Menschen ab 60 jetzt wichtigEine Pneumokokken-Infektion kann mithilfe des Einsatzes von Antibiotika behandelt werden. Allerdings bilden immer mehr Pneumokokken-Erreger eine Resistenz gegen herkömmliche antibiotische Wirkstoffe aus [11]. Das führt dazu, dass die Behandlung nicht immer anschlägt. Eine Impfung ist daher umso wichtiger. Spätestens wenn der Herbst ins Land zieht, sollten Personen ab 60 Jahren und Menschen mit chronischen Erkrankungen [A] an ihre Gesundheit und den Schutz vor Pneumokokken denken. Was als erschwerender Faktor noch hinzukommt: In dieser Zeit sind auch Grippeviren hochaktiv und es steigt die Wahrscheinlichkeit für sogenannte Ko- oder Sekundärinfektionen. Das bedeutet, dass eine Grippe auch noch mit einer weiteren bakteriellen Infektion einhergehen kann [12]. Pneumokokken sind dabei der häufigste nachgewiesene Erreger von Koinfektionen bei Erwachsenen, die aufgrund einer Viruserkrankung wie einer Grippe im Krankenhaus behandelt werden [13, 14]. Durch eine solche zusätzliche Infektion mit Pneumokokken kann sich der Gesundheitszustand der Betroffenen noch einmal deutlich verschlechtern [14]. Rechtzeitig vorbeugen ist daher wichtig. Die einmalige Impfung gegen Pneumokokken erfolgt meist in der Hausarztpraxis. Die Impfung kann zusammen mit der Grippeschutzimpfung und ganzjährig erfolgen und ist in der Regel gut verträglich [2].[A] Mit relevanter Grunderkrankung, wie angeborene oder erworbene Immundefekte, chronische Krankheiten und fremdkörperassoziierte Risiken für Hirnhautentzündung durch Pneumokokken (Pneumokokken-Meningitis).[1] Pletz MW, Bahrs C. Internist (Berl). 2021;62(8):807-815.[2] Robert Koch-Institut. Epid Bull. 2026;4:1-79[3] Robert Koch-Institut. Ratgeber Pneumokokken, invasive Infektion. Stand: 19.02.2026. https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Pneumokokken.html. Letzter Zugriff: 07.10.2026.[4] Braeken DCW, et al. INFECTION. 2021;49:533-537.[5] Robert Koch-Institut. https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Informationsmaterialien/Faktenblaetter-zum-Impfen/Pneumokokken.pdf Letzter Zugriff: 07.10.2026.[6] Kruckow KL, et al. Acute Pneumonia (Nathan). 2023;15(1):5.[7] Robert Koch-Institut. Epid Bull 2025;50:3-13.[8] Han JH, et al. BMC Infect Dis 2025;25:826[9] Nishimura N, Fukuda H. BMJ Open. 2022;12(11):e059713.[10] Chua W, et al. Aging. 2025;17(10):2561-2581.[11] Cillóniz C, et al. Antimicrobial Resistance Among Streptococcus pneumoniae. 2018:13-38.[12] Sumitomo T, Kawabata S. Jpn Dent Sci Rev. 2024;60:44-52.[13] Godefroy R, et al. Open Forum Infect Dis. 2020;7(12):ofaa546.[14] Klein EY, et al. Influenza Other Respir Viruses. 2016;10(5):394-403.Pressekontakt:dna communicationsJohanna Meier-RinkFriesenplatz 10, 50672 KölnTelefon: +49 (0)170 - 5443244E-Mail: johanna.meier-rink@omc.comOriginal-Content von: Pfizer Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13016/6388564