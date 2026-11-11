HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und der Gewinn hätten im vierten Quartal den vom Unternehmen ermittelten Konsens übertroffen, schrieb Richard Dawson am Mittwoch. Der Energietechnik-Konzern spüre kein Nachlassen der Nachfrage. Nach dem jüngsten Kursrutsch seien die Neuigkeiten vom Mittwoch ermutigend./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:48 / GMT

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