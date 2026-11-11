Berlin (ots) -Weniger klinische Studien und Investitionen gefährden Zugang zu Innovationen in Deutschland - Standortpolitik entscheidet über Zugang zu InnovationDeutschland und Europa geraten bei pharmazeutischer Forschung und Innovation zunehmend unter Druck. Das wurde am zweiten Tag der Pharma Deutschland Jahrestagung in Berlin deutlich. Experten warnten vor dem wachsenden Wettbewerb aus China, dem Verlust klinischer Forschung und sinkenden Investitionen. Die klare Botschaft: Europas Pharmastandort droht den Anschluss zu verlieren - jetzt muss umgehend gehandelt werden.Sebastian Wachtarz, Director Government & Corporate Affairs bei AbbVie Deutschland und Vorstandsmitglied von Pharma Deutschland, sagt: "China ist lange keine Werkbank mehr für uns, sie wollen Innovator sein und das sind sie auch." Zugleich warnt er: "Wir kommen langsam ins Hintertreffen, was klinische Studien betrifft."Alexandra Bishop, General Manager von AstraZeneca Deutschland, verweist auf den sinkenden Anteil Europas an der globalen pharmazeutischen Forschung und Entwicklung: "Man kann das sehr schnell verlieren, aber es dauert Jahrzehnte, es wieder aufzubauen." Zugleich müsse der wirtschaftliche Nutzen erfolgreicher Behandlungen stärker berücksichtigt werden: "Was wir zu sparen versuchen, ist weniger als das, was wir verlieren."Prof. Dr. Jens Südekum, Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, warnt mit Blick auf andere Industrien: "Andere Branchen haben den China-Schock, allen voran die Automobilindustrie." Für Pharma gelte deshalb: "Jetzt müssen wir aufpassen, noch steht die Pharmabranche nicht so stark im Kreuzfeuer." Europa müsse seine strategischen Stärken erkennen: "Was Europa industriepolitisch verstehen muss, ist, wo die anderen abhängig von uns sind."Daniel Andrich, General Manager der American Chamber of Commerce in Germany, betont die Bedeutung offener Märkte: "Die Bedeutung von offenen Märkten ist ein Faktor, den wir immer mitdenken sollten."Für Simon von Boeselager, Leiter des Deutschlandgeschäfts von Viatris Germany, ist Diversifikation entscheidend für Resilienz: "Resilienz ist nicht, dass wir alles an einem Standort haben. Wir glauben, dass Diversifikation die Resilienz stärkt."Hatice Camdere, Executive Director Value, Access & Policy bei Amgen und Vorstandsmitglied von Pharma Deutschland, warnt vor den Folgen der nationalen Einsparpolitik: "Die nationale Politik macht es uns nicht leicht, wenn immer wieder eine Einsparmaßnahme kommt." Ihre Prognose: "Ich erwarte, dass Neueinführungen später oder gar nicht nach Deutschland kommen."Dr. Rainer Becker, Direktor für medizinische Produkte und Innovation bei der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission, hält eine Trendwende für möglich: "Es ist realistisch, aber nur wenn wir geschlossen handeln." Dafür brauche es "umfassende Hausaufgaben auch im Bereich der Regularien". Sein Fazit: "Das Risikoverhältnis muss stimmen. Halbherzige unambitionierte Schritte sind keine Option."Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, fasst zusammen: "Der internationale Wettbewerb wartet nicht. Wir dürfen nicht erst handeln, wenn der Vorsprung verloren ist. Denn was heute an Forschungs- und Produktionsstandorten verloren geht, lässt sich morgen nicht einfach zurückholen. Deutschland muss jetzt handeln, um Forschung, Innovation und Versorgung am Standort zu sichern." Pharma Deutschland fordert eine langfristige Pharmapolitik, die Forschung und klinische Studien stärkt, Investitionen ermöglicht, den Zugang zu Innovationen sichert und resiliente, diversifizierte Lieferketten gewährleistet.Zur Veranstaltung:Die Pharma Deutschland Jahrestagung findet am 10. und 11. November 2026 im Humboldt Carré in Berlin statt. Im Mittelpunkt stehen die politischen Weichenstellungen für mehr Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stärke. Neben Bundesgesundheitsminister Dr. Carsten Linnemann stand am Abend des ersten Veranstaltungstages eine weitere politische Keynote auf dem Programm: Philipp Amthor (Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit) hat zur Zukunft des Pharmastandorts Deutschland gesprochen. Die Veranstaltung bringt führende Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Industrie zusammen._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6388606