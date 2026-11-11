München (ots) -- A&M gewinnt erfahrenen Experten mit rund 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von Private Equity Investoren, insbesondere in den Bereichen Commercial Due Diligence, Strategieberatung und Value Creation.Das weltweit tätige strategische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) hat Fabian Klinz (https://www.alvarezandmarsal.com/de/our-people/fabian-klinz) zum Managing Director im Geschäftsbereich Private Equity Performance Improvement (PEPI) ernannt. Fabian Klinz verstärkt seit Anfang November das Team für Commercial Due Diligence (CDD) am Standort Zürich und trägt damit zum weiteren Ausbau der Präsenz von A&M in der DACH-Region bei.Mit seiner Ernennung treibt A&M den Ausbau seines europäischen Beratungsangebots im Bereich Commercial Due Diligence voran, das fundierte Markt-und Wettbewerbsanalysen mit der operativen Expertise von A&M verbindet. Das Team unterstützt Private Equity Investoren dabei, die kommerziellen Annahmen in Business Plänen zu validieren. Dazu zählen insbesondere das Markt- und Wettbewerbsumfeld, die Realisierbarkeit von Wachstumsplänen sowie mögliche Risiken bei deren Umsetzung. Die Erkenntnisse bilden zugleich eine wichtige Grundlage für die strategische Ausrichtung und die Planung konkreter Wertsteigerungsmaßnahmen nach einer Unternehmenstransaktion.Fabian Klinz wechselt von der Boston Consulting Group (BCG) zu A&M, wo er mehr als neun Jahre tätig war, zuletzt als Managing Director & Partner am Standort Hamburg. Zuvor arbeitete Fabian in leitenden Positionen bei der Winton Group und Bain & Company. Mit rund 20 Jahren Erfahrung in der Unternehmensberatung und der Beratung von Private Equity Investoren verfügt er über umfassende Expertise in den Bereichen Transaktionen, kommerzielle Strategie und Transformation von Portfoliounternehmen.Seine fachlichen Schwerpunkte umfassen Commercial Due Diligence sowohl auf Käuferseite als auch auf Verkäuferseite, strategische Go To Market Projekte sowie integrierte Wertsteigerungsprogramme. Dabei hat er Investoren in unterschiedlichen Branchen" darunter Industrie, Unternehmensdienstleistungen, Software, Technologie und IT- Dienstleistungen beraten. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen die Bewertung kommerzieller Wachstumstreiber und die Identifikation von Potenzialen zur nachhaltigen Verbesserung der Unternehmensperformance.In seiner neuen Funktion wird Fabian Klinz Private Equity Investoren entlang des gesamten Transaktionszyklus begleiten, von der Due Diligence vor einer Akquisition über die strategische Weiterentwicklung von Portfoliounternehmen bis hin zu Verkaufsprozessen. In enger Zusammenarbeit mit den Finanzexperten und operativen Experten von A&M wird er Investoren dabei unterstützen, die Erkenntnisse kommerzieller Analysen in konkrete Wachstumsstrategien und operative Verbesserungsmaßnahmen nach einer Übernahme zu übersetzen.Steffen Kroner (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/steffen-kroner), Managing Director im Geschäftsbereich Private Equity Performance Improvement und Co-Country Leader bei A&M, Deutschland erklärt dazu. "Private Equity Investoren bewegen sich in einem zunehmend komplexen Marktumfeld, in dem eine überzeugende Wachstumsstory allein nicht mehr ausreicht, um eine Investition zu rechtfertigen. Entscheidend ist nicht nur, die Markt- und Wettbewerbsposition eines Unternehmens zu verstehen, sondern auch realistisch einschätzen zu können, ob die angestrebten Wachstumsziele tatsächlich erreichbar sind. Damit gewinnt die Commercial Due Diligence weiter an Bedeutung, da Investoren Wachstumsannahmen kritisch überprüfen und Risiken identifizieren müssen, die sich aus einer reinen Marktanalyse nicht unmittelbar ableiten lassen. Fabian bringt umfassende Erfahrung aus der Beratung von Private Equity Investoren in unterschiedlichen Branchen mit und wird eine wichtige Rolle beim weiteren Ausbau unserer CDD Kompetenz in der DACH-Region übernehmen."Bob Rajan (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/bob-rajan), Managing Director und Co-Leader Private Equity Performance Improvement Europa bei A&M, ergänzt. "Die Ernennung von Fabian ist ein wichtiger Schritt beim weiteren Ausbau unseres europäischen PEPI-Geschäfts. Seine Expertise in Commercial Due Diligence und Strategie ergänzt die operativen Kompetenzen von A&M in idealer Weise. Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Steuerung und Transformation von Unternehmen können wir nicht nur das kommerzielle Potenzial einer Investition bewerten, sondern auch die operativen Veränderungen identifizieren, die notwendig sind, um dieses Potenzial tatsächlich zu realisieren. Fabians Erfahrung wird dazu beitragen, die Verbindung zwischen unserer Due Diligence Beratung vor einer Transaktion und den anschließenden Programmen zur operativen Leistungssteigerung weiter zu stärken."Fabian Klinz sagt zu seiner Ernennung. "A&M wächst mit beeindruckender Geschwindigkeit und hat sich als einer der führenden Berater für operative Wertsteigerung im Private Equity Umfeld etabliert. Ich freue mich darauf, auf dieser starken Grundlage aufzubauen und meine Erfahrung als Commercial Due Diligence und Strategieexperte einzubringen, um unseren Private Equity Kunden ein umfassendes und integriertes Beratungsangebot zu bieten."Bildmaterial finden Sie hier (https://hbi.box.com/s/o0hw7at02rdntm87qxgszh9t7hqzn862).Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germany-alvarezandmarsal.com/deFolgen Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/162399), auf X (https://twitter.com/alvarezmarsal) und auf Facebook (https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./Partneraandm@hbi.deUnternehmenskontakt:Alvarez & MarsalJutta BambergerDirector Go To Market Germanyjbamberger@alvarezandmarsal.comOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118051/6388601